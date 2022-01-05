Польша приглашает Шевченко возглавить сборную

Андрей Шевченко забивал Польше в бытность игроком. Фото: Reuters

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

Кулеша не намерен легко отказываться от этой идеи и может назначить тренером кого-то другого на мартовский матч плей-офф отбора Кубок мира против России. Сообщает Przegląd Sportowy.

Не исключается, что ПФС проведет переговоры с "Дженоа" касательно выкупа контракта украинского тренера. Также называется вариант, при котором к этому вопросу вернутся в конце сезона.

Издание сообщает, что Шевченко, как и Кулеша говорит по-русски. Поляки не забыли упомянуть, что родному языку Шевченко предпочитает русский.

Перед матчем с Россией в марте Шевченко, как никто, сможет в Москве настроить сборную Польши на победу. При этом градус противостояния точно повысится.

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Польские журналисты рассказывают, что Шевченко тренировался под руководством великих тренеров - Валерия Лобановского, Альберто Дзаккерони, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. У него контракт до 30 июня 2024-го.