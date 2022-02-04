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пятница, 04 февраля 2022 11:20

"Положим душу и тело, чтобы попасть в финал" – капитан сборной Украины о матче против России

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&quot;Положим душу и тело, чтобы попасть в финал&quot; – капитан сборной Украины о матче против России

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма поделился ожиданиями перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы против команды России.

По словам Шотурмы, украинцы не боятся ни одного соперника и хотят играть в финале.

"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки.

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Для меня это самый сложный чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели", - сказал Шотурма в интервью Ассоциации футзала Украины.

Поединок 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу Украина-Россия состоится в пятницу, 4 февраля, в 18:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В четвертьфинале украинцы победили Казахстан – 5:3.

В другом полуфинале сыграют Португалия и Испания.

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