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понедельник, 14 июня 2021 00:38

Полный провал Зинченко и Малиновского: что нужно знать о старте сборной Украины на Евро

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Полный провал Зинченко и Малиновского: что нужно знать о старте сборной Украины на Евро
Александр Зинченко провалил игру. Фото: УАФ

В матче первого тура Евро-2020/21 сборная Нидерландов победила Украину -3:2.

Что нужно знать об игре в Амстердаме?

Андрей Шевченко обошелся без сюрпризов. Украина выставила состав и тактическое построение, которое наиграла перед Евро. Никаких неожиданностей в украинцев не было. Виктор Цыганков до сих пор не готов играть. Нидерланды из-за повреждения потеряли защитника Маттейса де Лигта.

Потеря Александра Зубкова. Полузащитник "Ференцвароша" получил повреждения в начале матча и был заменен.

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Матч прошел с преимуществом Нидерландов. Хозяева владели игровым и территориальным преимуществом. Украинцы играли вторым номером.

Полный провал Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Голландцы выиграли середину поля. Контролировали мяч, удачно использовали прессинг. Лидеры украинцев Зинченко и Малиновский ничего не смогли противопоставить сопернику. Игрок "Манчестер Сити" потерял своего игрока, когда забивали победный гол.

Украина не воспользовалась подарком соперника. При счете 2:0 команда Франка де Бура совсем кинула играть. Сначала позволили Ярмоленко без сопротивления ударить по воротам, а затем потеряли Яремчука во время стандарта. После счета 2:2 хозяева смогли дожать украинцев.

Виталий Миколенко стал антигероем матча. Ошибки защитника "Динамо" привели к двум прощенных мячей.

Виталий Миколенко стал антигероем матча

Георгий Бущан спас Украину от разгрома. Голкипер "Динамо" в первом тайме трижды спасал свою команду от пропущенных мячей. Только в случае с третьим голом Бущан не спас.

Лидером Украины был Андрея Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" был самым острым игроком в атаке сборной Украины. Пытался обострять, забил гол.

Тренерская поражение Шевченко. Непонятно, во что хотела играть сборная Украины. Команда Шевченко полностью проиграла середину поля. Тренер так и не решился посадить на скамейку запасных Зинченко или Малиновского, хотя они провалили игру. Сидорчуку не хватало взаимопонимания с партнерами. Травма Зубкова оставила Украину без усиления игры. Марлос просто провалился и не выдержал темп матча. Ярмоленко уже в середине второго тайма был уставшим. При всех кадровых проблемах Шевченко играл с выраженными флангами в атаке, но у него не хватало количественно игроков на этой позиции. Что-то начало получаться только с выходом на поле Шапаренко в середину поля вместо Марлоса.

В другом матче группы Австрия победила Северную Македонию -3:1. Австрийцы и Нидерланды возглавляют группу имея по три очка.
17 июня сборная Украины сыграет во втором туре против Северной Македонии. Начало матча в 16:00.

Автор: Сергей Тищенко
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