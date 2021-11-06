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суббота, 06 ноября 2021 19:25

Полный провал - "Динамо" дома проиграло "Ворскле"

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Полный провал - &quot;Динамо&quot; дома проиграло &quot;Ворскле&quot;
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. Фото: REUTERS

В матче 14-го тура чемпионата Украины "Динамо" уступило "Ворсклу" - 1:2.

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Луческу выставил основной состав. Румынский тренер обошелся без неожиданностей и выставил сильнейших игроков.

"Динамо" не справлялось с контратаками "Ворсклы". Хозяева играли первым номером, но позиционная атака была малоэффективна для команды Луческу. Все было очень предсказуемо и ожидаемо. Полтавчане действовали от обороны. Киевляне не всегда справлялись с беглыми игроками гостей.

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Провал Забарного. Защитник "Динамо" сначала заработал необязательный штрафной, а затем потерял своего игрока Раджела, который забил первый гол. Забарный получил желтую карточку и был близок ко второму предупреждению.

"Динамо" снова без форварда. Эрик Рамирес провалил первый тайм, а на вторую половину игры вышел Гармаш.

Проблемы в середине поля. Киевляне очень тяжело выглядели в позиционной атаке, а в обороне давали много свободы сопернику. Ни один из полузащитников не может занести себе матч в актив.

Арбитр не имел симпатии ни к одной из команд, но принимал неоднозначные решения

Оливье Тилль стал героем матча. Игрок сборной Люксембурга записал на свой счет гол и голевую передачу.

Первый гол Витиньо. Бразильский новичок "Динамо" забил гол уже в добавленное к матчу время. Бразилец удачно сыграл на добивании.

Неоднозначное судейство. Действия рефери Юрия Иванова вызывают множество вопросов. Не поставил свободный удар в ворота Ворсклы, не удалил Тамма за грязную игру против Рамиреса. Пожалел Забарного. Поставил пенальти в ворота "Динамо" после просмотра ВАР. В конце матча удалил игрока полтавчане Кравчука. Арбитр не имел симпатии ни к одной из команд, но принимал неоднозначные решения.

Закономерная победа "Ворсклы". "Динамо" выглядело уставшим, без физических и эмоциональных сил. Не хватало скорости на чужой половине поля. Целый ряд ведущих игроков провели слабый матч и проваливались в защите. Гости сыграли максимально надежно и просто в защите и использовали ошибки соперника в обороне.

В турнирной таблице "Динамо" имеет 35 очков. На три меньше у "Шахтера", но команда Роберто Де Дзерби имеет игру в запасе. 7 ноября "горняки" сыграют в гостях против "Колоса".
В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет против "Черноморца". "Ворскла" померяется силами с "Мариуполем".

Автор: Сергей Тищенко
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