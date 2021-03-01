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понедельник, 01 марта 2021 14:01

Полиция задержала экс-президента "Барселоны"

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Полиция задержала экс-президента &quot;Барселоны&quot;
Хосеп маря Бартомеу 6 лет руководил "Барселоной". Фото: Reuters

Правоохранительные органы Испании задержали бывшего президенткой "Барселоны" Жозепа-Мария Бартомеу.

Испанская полиция провела обыски в клубных офисах "Барселоны" по так называемому делу "Barçagate", сообщает радио Cadena SER.

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Занимая должность руководителя клуба, Бартомеу вроде организовал грязную компанию в социальных сетях, чтобы очернить репутацию действующих и бывших игроков "блаугранас" - Лионеля Месси, Жерара Пике, Хави, Карлеса Пуйоля.

Проверкой деловой документации и серверов дело не ограничилось. Бартомеу был задержан в собственном доме. Кроме этого, полиция арестовала генерального директора "Барсы" Оскара Грау и руководителя юридического отдела Романа Гомеса Понти.

Хосеп Мария Бартомеу возглавлял "Барселону" в 2014/20 годах. Осенью прошлого года футбольный функционер ушел добровольно в отставку. Финансовое положение клуб катастрофическое. "Барселона" имеет огромные долги. Футбольные результаты команды ухудшились. Выборы нового главы клуба запланированы на март.

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