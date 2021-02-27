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суббота, 27 февраля 2021 19:30

Месси обыграл "Севилью"

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Месси обыграл &quot;Севилью&quot;
В активе Лионеля Месси гол+пас. Фото: Reuters

В матче 25-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Севилью". Встреча проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме счёт открыл Усман Дембеле. Лионель Месси с центра поля сделал передачу низом на ход Дембеле, который оторвался от защитников, проник в штрафную и пробил точно в угол ворот, направив мяч под ногой Боно. На 86-й минуте Месси увеличил преимущество. Форвард "Барселоны" отыгрался с Мориба, получив обратный пас от партнёра пяткой, ворвался в штрафную, разделался с защитником и протолкнул мяч в ворота.

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"Барселона" набрала 53 очка, обогнала мадридский "Реал" и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры. "Севилья" (48) находится на четвёртом месте.

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