Поле не готово. Матч "Ингулец" – "Шахтер" не состоится

На стадионе в Кропивницком не включали подогрев. Фото Футбол-24

Матч 13-го тура УПЛ "Ингулец" – "Шахтер" не состоится сегодня, 13 декабря, сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Цыгульский.

Делегат матча Владимир Фощий принял решение об отмене матча после проверки поля стадиона "Звезда" в Кропивницком главным арбитром матча Дмитрием Кривушкиным, четвертым арбитром Дмитрием Панчишиным и наблюдателем арбитража Игорем Покидько.

Арбитры выходили на поле в бутсах, чтобы проверить готовность газона. Поле оказалось неготовым к проведению встречи из-за погодных условий в Кропивницком. Бутсы не входили в землю, поле было скользким.

Вчера, 12 декабря, в 21:00 поле также инспектировали, поле тоже было неготовым, что поставило под сомнение проведение матча.

После сегодняшнего решения по матчу "Шахтер" спросил, может ли команда возвращаться домой. Делегат встречи ответил, что может.

Директор "Ингульца" Евгений Мороз сказал, что решение об отмене матча должно быть принято не позднее, чем за 60 минут до начала встречи. Делегат ответил, что если поле не изменилось за 12 часов, то при таких погодных условиях – +1 и дождь – поле точно не станет лучше.

Фощий сообщил, что "Ингулец" может договориться с "Шахтером" о переносе матча в другой город, если это устроит УПЛ и транслятора встречи. Стороны уже начали вести переговоры.

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Поскольку в отмене матча виноват "Ингулец", который не подготовил поле, клубу могут присудить техническое поражение.