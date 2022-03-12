Покидает ПСЖ. Мбаппе определился со своим будущим

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже пятый сеозон. Фото: REUTERS

Лидер сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе станет игроком "Реала".

Француз договорился о подписании контракта с лидером чемпионата Испании, сообщает Мarca.

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Финансовые условия – €60-80 млн подписного бонуса и €25 млн зарплаты в год. Мадридцы подождут с публичным объявлением до конца сезона, чтобы Мбаппе не испытал лишнего давления во время "прощальных" выступлений за ПСЖ.

В текущем сезоне Мбаппе провел 35 матчей за ПСЖ, в которых отличился 25 голами и 17 ассистами. Нападающий ПСЖ поражал ворота "Реала" в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ, однако это не спасло французов от вылета.