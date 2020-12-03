Покер Жиру и разгром чемпиона России: результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов

Оливье Жиру забил 4 мяча "Севильи". Фото: Reuters

2 декабря состоялись матчи среды 5-го тура Лиги чемпионов.

В группе Е российский "Краснодар" смог победить представителя Франции "Ренн" - 1:0. Все решил единственный гол забитый в конце матча шведским форвардом хозяев Маркусом Бергом.

В другом матче группы "Челси" в гостях разгромил "Севилью" - 4:0. Все 4 мяча на свой счет записал форвард сборной Франции Оливье Жиру.

В группе Н "Манчестер Юнайтед" дома уступил ПСЖ - 1:3. Ключевым в матче стало удаление бывшего игрока "Шахтера" Фреда при ничейном счете.

В другом матче группы "Лейпциг" смог вырвать победу в Стамбуле над "Башакшекиром" - 4:3. Немцы забили победный мяч уже в добавленное к игре время.

Чемпион России "Зенит" был разгромлен в Бельгии "Брюгге" - 0:3. Игрок сборной Украины Эдуард Соболь вышел на замену во 2-м тайме в составе хозяев. В другом матче "Боруссия" Дортмунд и "Лацио" не смогли выявить сильнейшего - 1:1.

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Матч 6-го тура Лиги чемпионов состоится 8 и 9 декабря