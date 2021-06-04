Показали закулисье матча Украина - Северная Ирландия

Сборная Украины одержала первую победу за 5 матчей. Фото: УАФ

Сборная Украины победила Северную Ирландию в товарищеском матче.

Судьбу поединка решил единственный забитый гол на старте поединка Александром Зубковым.

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После матча фанаты национальной команды овациями встречали футболистов и просили автографы. Помощники главного тренера Мауро Тассотти и Андреа Мальдера говорили с кем-то по телефону. Вратарь Георгий Бущан оценил свою игру и сравнил себя с вратарем "МС" Эдерсон.

7 июня сборная Украины проведет другой товарищеский матч против Кипра. Сборная Украины готовится к выступлению на Евро-2020/21. Турнир запланировано с 11 июня по 11 июля. Соперниками команды Андрея Шевченко будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.