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воскресенье, 24 октября 2021 07:11

Показали лучшие голы Андрея Ярмоленко

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Показали лучшие голы Андрея Ярмоленко
Андрей Ярмоленко является вторым бомбардиром в истории сборной. Фото: Reuters

Вчера вингер сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметил свой 32-й день рождения.

Эту дату футболист встретил в статусе второго в истории бомбардира "сине-желтых" (44 гола), а также игрока, который перешел отметки в 100 сыгранных матчей в составе национальной команды.

Уже в пятый раз Андрей празднует свой День рождения, играя в европейских топ-чемпионатах. Сезон 2017-2018 гг. Ярмоленко провел в "Боруссии" Дортмунд, отметившись шестью голами и сколькими же ассистами в 26-ти матчах. Сейчас он выступает за лондонский "Вест Хэм", в составе которого он в прошлый четверг сыграл свой 65-й поединок.

Предлагаем вам посмотреть подборку лучших голов Андрея Ярмоленко за сборную Украины.

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Всего в активе Андрея 137 голов и 90 ассистов в 340 матчах за "Динамо". Вместе с киевлянами он становился обладателем восьми титулов: трех чемпионств Украины, двух Кубков Украины и трех Суперкубков Украины.

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