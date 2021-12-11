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воскресенье, 12 декабря 2021 07:11

Показали, как звездный канадец уложил на лед россиянина

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Показали, как звездный канадец уложил на лед россиянина
Синди Кросби показал удивительное катание. Фото: Reuters

Вчера завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Питтсбург Пингвинз". Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На предпоследней минуте матча при счёте 3:2 в пользу "пингвинов" гости побежали в атаку. "Столичные" к тому моменту уже сняли голкипера. Шайбу получил звездный нападающий "Пингвинз" Сидни Кросби, в зоне "Кэпс" его встречал одиозный россиянин Александр Овечкин, пытавшийся преградить путь к воротам, а также помешать возможной передаче канадца. Кросби, резко затормозив, с разворота отдал пас на Джеффа Картера, уложив Овечкина на лёд. Картер забросил в пустые ворота.

Видео этого момента можна смотреть начиная з 7 минуты 55 секунд.

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"Вашингтон" занимает 4 место в Восточной конференции НХЛ. "Питтсбург" идет седьмым. Замыкает таблицу легендарный и самый титулованный клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс".

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