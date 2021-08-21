Показали, как выглядят стадионы Донецка

Стадионы оккупированного Донецка никому не нужны и постепенно разрушаются. Об этом пишет "Трибуна".
"Главный спортивный объект Донецка "Донбасс Арена" до войны активно эксплуатировался. Вокруг стадиона был уютный и ухоженный парк. Стадион жил даже во внематчевые дни. Сегодня "Донбасс Арена" выглядит так же масштабно и величественно. Но не чувствуется жизни во всем этом великолепии. И самое главное – если стадион со стороны выглядит все таким же, даже баннеры на фасаде с изображениями футболистов остались те же, то территория вокруг сейчас плохо ухоженная.
На самой арене все так же проводят экскурсии и работает клубный музей. Вот только эти услуги не пользуются особым спросом. Никаких спортивных мероприятий на стадионе сейчас не проводят. Хотя сама арена поддерживается в минимально необходимом для выживания порядке.
РСК "Олимпийский", на котором "Шахтер" проводил свои домашние матчи до введения в эксплуатацию "Донбасс Арены" совсем не изменился.
Сейчас там периодически проводят какие-то соревнования по легкой атлетике. И еще какие-то совсем неспортивные события. Теннисные корты простаивают без дела, выглядят слегка заброшенными. В самом здании РСК работают секции дзюдо и рукопашного боя. Со стороны улицы Артема все так же стоит памятник Сергею Бубке.
Стадион "Шахтер" просто умирает. И если до 2014 года еще строились какие-то планы по реконструкции под нужды академии, то сейчас он просто никому не нужен. ЦС "Шахтер" в плачевном состоянии как снаружи, так и внутри (хотя внутрь попасть сейчас просто невозможно).
О Дворце спорта особо нечего писать. После пожара, который устроили сепаратисты в мае 2014-го, и последовавшего разграбления, дворец спорта так и замер в том состоянии. Конечно, арена совсем не эксплуатируется. А восстанавливать ее никто и не пытается.
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Последние матчи на стадионах Донецка были сыграны в 2014 году. Потом команда "Шахтер переехала в Черкассы, затем в Львов, Харьков. Сейчас "Шахтер" играет в Киеве.
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