Показали, как выглядят стадионы Донецка

Стадионы оккупированного Донецка никому не нужны и постепенно разрушаются. Об этом пишет "Трибуна".

"Главный спортивный объект Донецка "Донбасс Арена" до войны активно эксплуатировался. Вокруг стадиона был уютный и ухоженный парк. Стадион жил даже во внематчевые дни. Сегодня "Донбасс Арена" выглядит так же масштабно и величественно. Но не чувствуется жизни во всем этом великолепии. И самое главное – если стадион со стороны выглядит все таким же, даже баннеры на фасаде с изображениями футболистов остались те же, то территория вокруг сейчас плохо ухоженная.

Так выглядит Донбасс-Арена" Фото "Трибуна"

На самой арене все так же проводят экскурсии и работает клубный музей. Вот только эти услуги не пользуются особым спросом. Никаких спортивных мероприятий на стадионе сейчас не проводят. Хотя сама арена поддерживается в минимально необходимом для выживания порядке.

РСК "Олимпийский", на котором "Шахтер" проводил свои домашние матчи до введения в эксплуатацию "Донбасс Арены" совсем не изменился.

Сейчас там периодически проводят какие-то соревнования по легкой атлетике. И еще какие-то совсем неспортивные события. Теннисные корты простаивают без дела, выглядят слегка заброшенными. В самом здании РСК работают секции дзюдо и рукопашного боя. Со стороны улицы Артема все так же стоит памятник Сергею Бубке.

На "Олимпийском" стоит памятник Бубке. Фото: "Трибуна"

Стадион "Шахтер" просто умирает. И если до 2014 года еще строились какие-то планы по реконструкции под нужды академии, то сейчас он просто никому не нужен. ЦС "Шахтер" в плачевном состоянии как снаружи, так и внутри (хотя внутрь попасть сейчас просто невозможно).

Стадион "Шахтер" разрушается. Фото: "Трибуна"

О Дворце спорта особо нечего писать. После пожара, который устроили сепаратисты в мае 2014-го, и последовавшего разграбления, дворец спорта так и замер в том состоянии. Конечно, арена совсем не эксплуатируется. А восстанавливать ее никто и не пытается.

Дворец спорта сгорел. Фото: "Трибуна"

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Последние матчи на стадионах Донецка были сыграны в 2014 году. Потом команда "Шахтер переехала в Черкассы, затем в Львов, Харьков. Сейчас "Шахтер" играет в Киеве.