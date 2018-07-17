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вторник, 17 июля 2018 20:11

Показали, как Лунин провел первую тренировку в "Реале"

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Показали, как Лунин провел первую тренировку в &quot;Реале&quot;
Лунин начал подготовку к новому сезону с мадридцами. Фото: ФК "Реал"

Украинский голкипер "Реал" Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку с командой.

Мадридский коллектив вышел из отпуска и приступили к тренировкам.

Приступил к тренировкам с командой и экс-голкипер луганской "Зари" 19-летний украинец Андрей Лунин.

Во время тренировки Лунин поздравил с 29-м днем ​​рождения Гарета Бэйла, с которым вчера, 16 июля, проходил медобследование.

Видео тренировки "Реал" разместил в своем twitter:

До конца месяца "Реал" будет тренироваться в Испании, а затем отправится в турне по Северной Америке. В США команда сыграет три спарринга. 1 августа "сливочные" встретятся с "Манчестер Юнайтед", 5-го числа - с "Ювентусом", а 8-го - с "Ромой". Уже 15 августа Реал официально начнет сезон-2018/19. В эстонском Таллинне команда Лопетеги встретится с земляками из "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

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Экс-голкипер "Днепра" Лунин перешел в "Реал" с луганской "Зари" - контракт голкипера с испанским клубом рассчитан на 6 лет.

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