Показали, как игроки сборной Украины изучают финские фамилии

Зубков не поможет в этой игре нашей команде. Фото: футбол уа

Сборная Украины уже через несколько часов выйдет на поле против сборной Финляндии в решающем матче отбора на Кубок мира.

Накануне в сети показали, как сборная Украины готовится к игре. В частности, как наши игроки изучают фамилии будущих соперников.

Пока у обоих соперников по 5 зачетных баллов, но наша команда имеет одну игру больше.

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Первая игра между Украиной и Финляндией состоялась в марте в Киеве. На гол Мораес финны ответили точным ударом Пукки с пенальти после грубой ошибки Миколенко.