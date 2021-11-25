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пятница, 26 ноября 2021 07:12

Показали, как бывший наставник "Барселоны" тренирует сборную Украины

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Показали, как бывший наставник &quot;Барселоны&quot; тренирует сборную Украины
Луис Кортес признавался лучшим тренером Европы. Фото: УАФ

Бывший тренер женской "Барселоны" 36-летний Луис Кортес возглавил женскую сборную Украины 17 ноября.

Испанский специалист провел первую тренировку сборной накануне матча квалификации Кубка мира-2023 против Шотландии и Венгрии.

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Журналист Николай Васильков показал, как испанский наставник начал свою работу в Украине.

Кортес уделяет большое внимание тактическим аспектам и анализу соперника.

В последнем матче украинки дома проиграли Испании – 0:6. 26 ноября Украина в гостях сыграет против Шотландии, а 30 против Венгрии.В таблице украинки занимают третье место, отставая от Испании и Шоландии на 5 очков

Кортес известен своей работой с "Барселоной", по которой выигрывал Лигу чемпионов и признавался лучшим тренером Европы.

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