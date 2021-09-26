Показали гол самого молодого представителя знаменитой футбольной династии

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог
Просмотров: 486
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 504
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1782
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 819
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1044
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 396
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3744
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3186
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 216
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Невероятный гол боковыми ножницами забили в Чили
Невероятный гол боковыми ножницами забили в Чили
Яремчук сделал дубль в чемпионате Португалии
Яремчук сделал дубль в чемпионате Португалии
Малиновский забил роскошный гол "Интеру" и давит на преемника Шевченко
Малиновский забил роскошный гол "Интеру" и давит на преемника Шевченко
Решающий второй тайм: почему "Шахтер" разгромил "Верес"
Решающий второй тайм: почему "Шахтер" разгромил "Верес"
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3141
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 783
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 810
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 414
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 06:11

Показали гол самого молодого представителя знаменитой футбольной династии

  Комментировать
Показали гол самого молодого представителя знаменитой футбольной династии
Всего представители семейства Мальдини сыграли за "Милан" свыше 1000 матчей. Фото: Reuters

В игре 6 тура чемпионата Италии "Специя" - "Милан" произошло знаковое событие. Форвард гостей 19-летний Даниэль Мальдини открыл счет голам за свой клуб.

Свидетелем забитого мяча стал отец игрока - знаменитый защитник "россонери", многолетний капитан "Милана" Паоло Мальдини.

Это был гол представителя третьего поколения знаменитой династии. В свое время за "Милан" играл дед Мальдини - Чезаре. На его счету 347 матчей и 3 гола.

Это достижение впоследствии превзошел отец игрока - Паоло Мальдини. Он сыграл 647 матчей и забил 29 голов за клуб. Всего Мальнини-средний выступал за "Милан" на протяжении 25 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский забил роскошный гол "Интеру" и давит на преемника Шевченко

Пока Даниэль Мальдини сыграл за "Милан" 10 матчей и забил 1 гол. У него еще есть старший брат 25-летний Кристиан Мальдини. Он выступает в Серии С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали гол самого молодого представителя знаменитой футбольной династии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 27037
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 8892
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 5130
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 3744
&quot;Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?&quot; - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
29
 2 Просмотров: 3186
Спорт
Знаменитый английский бомбардир пил 12 бутылок пива днём и добавлял бутылку водки ночью
Знаменитый английский бомбардир пил 12 бутылок пива днём и добавлял бутылку водки ночью Просмотров: 937
Петраков совершает преступление, не вызывая Малиновского — футбольный агент
Петраков совершает преступление, не вызывая Малиновского — футбольный агент Просмотров: 288
Умер бывший форвард "Динамо" и "Шахтера"
Умер бывший форвард "Динамо" и "Шахтера" Просмотров: 1296
Украинского форварда признали лучшим игроком матча
Украинского форварда признали лучшим игроком матча Просмотров: 405
"Реал" не сумел одолеть победителя Лиги Европы
"Реал" не сумел одолеть победителя Лиги Европы Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
Голосов: 40
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть