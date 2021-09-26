Показали гол самого молодого представителя знаменитой футбольной династии

Всего представители семейства Мальдини сыграли за "Милан" свыше 1000 матчей. Фото: Reuters

В игре 6 тура чемпионата Италии "Специя" - "Милан" произошло знаковое событие. Форвард гостей 19-летний Даниэль Мальдини открыл счет голам за свой клуб.

Свидетелем забитого мяча стал отец игрока - знаменитый защитник "россонери", многолетний капитан "Милана" Паоло Мальдини.

Это был гол представителя третьего поколения знаменитой династии. В свое время за "Милан" играл дед Мальдини - Чезаре. На его счету 347 матчей и 3 гола.

Это достижение впоследствии превзошел отец игрока - Паоло Мальдини. Он сыграл 647 матчей и забил 29 голов за клуб. Всего Мальнини-средний выступал за "Милан" на протяжении 25 лет.

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Пока Даниэль Мальдини сыграл за "Милан" 10 матчей и забил 1 гол. У него еще есть старший брат 25-летний Кристиан Мальдини. Он выступает в Серии С.