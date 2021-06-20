Показали базу сборной Украины на Евро

Сборная Украины играет на третьем по счету Евро. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу готовится к завтрашнему противостояния со сборной Австрии. Подготовка к игре продолжается в гостинице, на базе сборной Украины.

Пресс-атташе главного тренера Николай Васильков снял короткий фильм о буднях украинской сборной.

Сборная Украины сыграла на Евро два матча: проиграла сборной Нидерландов - 2:3 и победила сборную Северной Македонии - 2:1.

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Зимой 2020 Николай Васильков выступил соавтором, продюсером и сценарисом фильма "Юки" о канадских хоккеистах украинского происхождения. Там есть несколько трогательных историй о Уэйне Гретцки.