Покащали лучшие удары Уимблдона

Серб Новак Джокович традиционно попал в рейтинг лучших ударов. Фото: Reuters

В сеть выложили видео лучших ударов Уимблдонского теннисного турнира, который завершился в воскресенье.

Открытый чемпионат Великобритании выиграли фавориты - серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

Украинки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили свою борьбу задолго до решающих матчей.

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В позапрошлом году Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира. В этом году она вместе с Даяной Ястремской выступит на Олимпиаде в Токио.