Покащали лучшие удары Уимблдона

В сеть выложили видео лучших ударов Уимблдонского теннисного турнира, который завершился в воскресенье.
Открытый чемпионат Великобритании выиграли фавориты - серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.
Украинки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили свою борьбу задолго до решающих матчей.
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В позапрошлом году Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира.
В этом году она вместе с Даяной Ястремской выступит на Олимпиаде в Токио.
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