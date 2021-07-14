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четверг, 15 июля 2021 06:11

Покащали лучшие удары Уимблдона

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Покащали лучшие удары Уимблдона
Серб Новак Джокович традиционно попал в рейтинг лучших ударов. Фото: Reuters

В сеть выложили видео лучших ударов Уимблдонского теннисного турнира, который завершился в воскресенье.

Открытый чемпионат Великобритании выиграли фавориты - серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти.

Украинки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили свою борьбу задолго до решающих матчей.

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В позапрошлом году Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира.

В этом году она вместе с Даяной Ястремской выступит на Олимпиаде в Токио.

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