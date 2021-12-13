Пойдет на повышение? Стало известно, какие клубы интересуются Скрипником

Віктор Скрипник не може похвалитися ні набраними очками, ні забити м'ячам. Фото: ФК"Зоря".

Наставник "Зари" Виктор Скрипник может трудоустроиться в чемпионате Германии или Венгрии.

В услугах украинского тренера заинтересованы клубы первой германской Бундеслиги, сообщает журналист Владимир Зверов.

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Также Скрипником интересуются в Венгрии ведущие команды национального чемпионата.

Соглашение наставника с "Зарей" действует до лета 2022 года. По сообщению СМИ, тренер не намерен подписывать новый контракт.

Виктор Скрипник известен своей работой с "Вердером" и ФК "Ригой". С 2019 года работает в "Заре".

В последнем туре команда Спритника в гостях сыграла вничью с "Динамо". После первого круга луганчане находятся на четвертой строчке.