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понедельник, 13 декабря 2021 12:21

Пойдет на повышение? Стало известно, какие клубы интересуются Скрипником

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Пойдет на повышение? Стало известно, какие клубы интересуются Скрипником
Віктор Скрипник не може похвалитися ні набраними очками, ні забити м'ячам. Фото: ФК"Зоря".

Наставник "Зари" Виктор Скрипник может трудоустроиться в чемпионате Германии или Венгрии.

В услугах украинского тренера заинтересованы клубы первой германской Бундеслиги, сообщает журналист Владимир Зверов.

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Также Скрипником интересуются в Венгрии ведущие команды национального чемпионата.

Соглашение наставника с "Зарей" действует до лета 2022 года. По сообщению СМИ, тренер не намерен подписывать новый контракт.

Виктор Скрипник известен своей работой с "Вердером" и ФК "Ригой". С 2019 года работает в "Заре".
В последнем туре команда Спритника в гостях сыграла вничью с "Динамо". После первого круга луганчане находятся на четвертой строчке.

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13
декабря

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