Похвалил за поражение 0:5 - Ахметов оценил работу Де Дзерби

Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби. Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов доволен работой наставника команды Роберто Де Дзерби.

Ахметову импонирует, что итальянский тренер ставит команде атакующую игру.

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"Я могу поставить самую оценку. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Де Дзерби. У нас молодые игроки и это смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, играющий в хороший атакующий футбол. Думаю, вы это видели. Мы играли с "Реалом" на выезде, проиграли 1:2, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с "Интером". Проиграли 0:2, но в игре, особенно в первом тайме, мы действовали неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают большого уважения. Когда мы проиграли 0:5, я позвонил Дарио Срне и сказал: "Передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня". Потому что он играет в смелый футбол и не боится. А смелый всегда победит". Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку. И он во мне может найти только поддержку.

Вообще мне импонирует тренерский штаб. Вы посмотрите, какие они мотиваторы. Думаю, болельщики иногда следят и за футболом, и за скамьей. Им интересно посмотреть, как Роберто бегает. Он любит футбол душой, всем сердцем, переживает. Тренерский штаб - это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Это заслуживает огромного уважения и восхищения. Мне это нравится", - сказал Ахметов в эфире программы "Большой футбол".

Роберто Де Дзреби возглавил "Шахтер" летом 2021 года. На этой должности он заменил Луиша Каштру. В текущем сезоне "Шахтер" занял последнее место в Лиге чемпионов и делит первое место в чемпионате по "Динамо". 7 декабря "Шахтер" проведет заключительный тур ЛЧ против "Шерифа". Начало игры в 22:00.