Неудержимый Мудрик - "Шахтер" разбил ФК "Львов"

Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил ФК "Львов" -6:1.

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Ротация от Де Дзерби. Итальянский наставник "Шахтера" сыграл в старте Михаилу Мудрику, Виктору Корниенко на левом фланге.

Преимущество "Шахтера". Донецкая команда играла с позиции первого номера. "Горняки" доминировали на поле. "Львов" играл на контратаках и стандартах.

Красивый гол "Львова". Гости поймали "Шахтер" на контратаке, а Эрнест забил бильярдным ударом от штанги.

ФК "Львов" развалился после второго пропущенного мяча

"Шахтер" реализовал два пенальти. В конце первого тайма забил с отметки Тете, а после перерыва забил Марлос.

Три ассиста Мудрика. Полузащитник "Шахтера" отличился тремя голевыми передачами и заработал пенальти.

Ненадежен Трубин. Вратарь "Шахтера" пропустил и в нескольких эпизодах ошибся.

Гости доигрывали в меньшинстве. Прямую красную карточку в конце матча получил защитник Махмудович.

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Проблемы "Львова" с игрой первым номером. При ничейном или победном счете львовяне сопротивлялись сопернику, только когда нужно было отыгрываться - возникли большие проблемы. В позиционной атаке у гостей ничего не получалось.

"Львов" не заслужил разгром. Команда Олега Дулуба оказывала сопернику сопротивление и надежно защищаясь. После второго пропущенного мяча расписалась.

После победы "Шахтер" набрал 44 очка и возглавил таблицу УПЛ. У "Динамо" на три пункта меньше и игра в запасе. 4 ноября киевляне сыграют в гостях против "Вереса".

В следующем матче "Шахтер" 7 декабря "Шахтер" сыграет против "Шерифа" в рамках ЛЧ. А первую часть сезона закроет игрой против "Александрии".