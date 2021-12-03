Неудержимый Мудрик - "Шахтер" разбил ФК "Львов"

 
Ексклюзивы
1/5
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 450
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 747
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1269
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1827
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 243
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2934
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4968
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1143
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 612
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Матч сезона - "Лацио" и "Удинезе" устроили фантастическую перестрелку
Матч сезона - "Лацио" и "Удинезе" устроили фантастическую перестрелку
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"
Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Бразильский легионер "Шахтера" спел гимн Украины
Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории
Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Интервью
1/5
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 666
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 3276
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2322
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3222
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 117
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
пятница, 03 декабря 2021 19:14

Неудержимый Мудрик - "Шахтер" разбил ФК "Львов"

  Комментировать
Неудержимый Мудрик - &quot;Шахтер&quot; разбил ФК &quot;Львов&quot;
Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил ФК "Львов" -6:1.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Ротация от Де Дзерби. Итальянский наставник "Шахтера" сыграл в старте Михаилу Мудрику, Виктору Корниенко на левом фланге.

Преимущество "Шахтера". Донецкая команда играла с позиции первого номера. "Горняки" доминировали на поле. "Львов" играл на контратаках и стандартах.

Красивый гол "Львова". Гости поймали "Шахтер" на контратаке, а Эрнест забил бильярдным ударом от штанги.

ФК "Львов" развалился после второго пропущенного мяча

"Шахтер" реализовал два пенальти. В конце первого тайма забил с отметки Тете, а после перерыва забил Марлос.

Три ассиста Мудрика. Полузащитник "Шахтера" отличился тремя голевыми передачами и заработал пенальти.

Ненадежен Трубин. Вратарь "Шахтера" пропустил и в нескольких эпизодах ошибся.

Гости доигрывали в меньшинстве. Прямую красную карточку в конце матча получил защитник Махмудович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За покупку бразильцев? Ахметов получил награду от президента УЕФА

Проблемы "Львова" с игрой первым номером. При ничейном или победном счете львовяне сопротивлялись сопернику, только когда нужно было отыгрываться - возникли большие проблемы. В позиционной атаке у гостей ничего не получалось.

"Львов" не заслужил разгром. Команда Олега Дулуба оказывала сопернику сопротивление и надежно защищаясь. После второго пропущенного мяча расписалась.

После победы "Шахтер" набрал 44 очка и возглавил таблицу УПЛ. У "Динамо" на три пункта меньше и игра в запасе. 4 ноября киевляне сыграют в гостях против "Вереса".
В следующем матче "Шахтер" 7 декабря "Шахтер" сыграет против "Шерифа" в рамках ЛЧ. А первую часть сезона закроет игрой против "Александрии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неудержимый Мудрик - "Шахтер" разбил ФК "Львов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Самая техногенная катастрофа в мире: тонны ядовитого газа попали в воздух

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 74741
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 14256
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 13887
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 2 Просмотров: 13212
&quot;Мы ошиблись, доверившись источнику&quot; - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
 2 Просмотров: 7380
Спорт
Будет играть вместо Месси. Форвард сборной Украины заинтересовал "Барселону"
Будет играть вместо Месси. Форвард сборной Украины заинтересовал "Барселону" Просмотров: 621
Луческу поспособствовал? Супруга переходит в румынский клуб
Луческу поспособствовал? Супруга переходит в румынский клуб Просмотров: 513
Стало известно, покинет ли Луческу "Динамо" ради сборной Румынии
Стало известно, покинет ли Луческу "Динамо" ради сборной Румынии Просмотров: 657
Украинка стала лучшей каратисткой мира
Украинка стала лучшей каратисткой мира Просмотров: 342
Ломаченко прокомментировал потерю Лопесом чемпионских поясов
Ломаченко прокомментировал потерю Лопесом чемпионских поясов Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
6
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
2
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
Голосов: 698
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть