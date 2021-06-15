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вторник, 15 июня 2021 10:18

Поход в финскую сауну - во Львове готовятся болеть против сборной России на Евро

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Львовяне готовятся болеть против сборной России на Евро-2020/21.

Во львовской фан-зоне будут разыгрывать 50 сертификатов на поход в финскую сауну во время матча Россия - Финляндия, сообщает LVIV FAN FESTIVAL в Instagram.

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Во время предыдущего матча россиян во Львове наливали бесплатно 100 бокалов пива за голы в ворота сборной России.

 

В первом туре Евро-2020/21 Россия дома разгромно уступила Бельгии - 0:3.

Матч против Финляндии состоится 16 июня. Начало игры в 16:00.

17 июня сборная Украины сыграет во втором туре против Северной Македонии. В первом матче команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам - 2:3.

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