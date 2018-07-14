Поединок Усик - Гассиев на грани срыва

Поединок Усик - Гассиев может не состояться. Фото: ТСН

Поединок за звание абсолютного чемпиона может не состояться. Бой Александра Усика против Мурата Гассиев на грани срыва. Об этом рассказал Александр Карасюк, проумоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика.

"За отеля и логистики все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии.

Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем ​​она все больше высока.

Если бой все-таки не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеим все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии ", - передает слова Красюка tribuna.com.

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