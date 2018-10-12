Подкопаева призналась, считает ли Россию агрессором

Подкопаева выразила свою позицию относительно агрессии России. Фото: tochka.net

Олимпийская чемпионка по гимнастке Лилия Подкопаева высказалась о политической ситуации в Украине, сообщив, что из-за агрессии России уже длительное время не может съездить в родной Донецк.

"Да, для меня Россия агрессор. В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда, не могу проведать своих тренеров, которые живут там.

Мы, конечно, честно говоря, вначале попытались выяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Поняла, что там уже далеко все зашло, что пропаганда делает свое дело, и мы все-таки по разные стороны. И меня ранит, что мы, родные близкие люди, не нашли какие-то точки соприкосновения.

Мои тренеры первые остались там, зал функционирует, там проводят соревнования. Но когда я вижу флаги, не желто-голубые — больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной.

Никогда даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет. Потому что с Россией нас связывает история. Может, не всегда была самой приятной, но это наша жизнь. Начав всю эту катавасию, эти военные действия разожгли огонь между двумя, вообще-то, братскими государствами.

Надеюсь и верю, что в самое ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся

При том, что культурно, экономически у нас много общего, очень много общего. При том, что социологические опросы показывают, что украинцы видят себя в ЕС, мы все для этого делаем, молодежь смотрит вперед. Все хотят жить в красоте, в достатке, чтобы труд был оплачен по заслугам. Может быть по-детски, но я надеюсь и верю, что в самое ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор.

Сегодня была в военном госпитале. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я прихожу к ребятам. Мои подруги изо дня в день приходят туда, заботятся о раненых. Видим борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если нам кажется, что все затихло, то нет. Этого не произошло.

Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам большое, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце. Дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать наших детей". Поэтому этот момент болезненный очень для всех, когда гибнут нашие самые лучшие, уже не хватает сил, когда это все закончится", - сказала Подкопаева в интервью 112 Украина.

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Лилия Подкопаева является чемпионкой Олимпийских игр-1996, а также неоднократно становилась призеркой различных турниров по спортивной гимнастике. В общей сложности на ее счету 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей.