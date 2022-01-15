Подиум был близко. Мужская сборная Украины стала шестой на этапе Кубка мира по биатлону

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 2394
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
4 Просмотров: 1206
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1260
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1260
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1755
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 7911
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1008
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 747
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4626
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
"Шахтер" вышел из отпуска
"Шахтер" вышел из отпуска
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
"Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли выявить сильнейшего
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 846
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 702
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 387
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5013
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 405
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 16:44

Подиум был близко. Мужская сборная Украины стала шестой на этапе Кубка мира по биатлону

  Комментировать
Подиум был близко. Мужская сборная Украины стала шестой на этапе Кубка мира по биатлону
Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Мужская сборная Украины по биатлону в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Артем Прима удачно и быстро отстрелялся, поэтому после первой стрельбы оказался среди лидеров. На втором огневом рубеже у украинца возникли проблемы, он использовал два дополнительных патрона и отправился на последний свой круг 10-м. Однако самое главное, что он отставал от лидера всего на 15 секунд.

На последних километрах Прима еще и сумел добавить, передав эстафету Дмитрию Пидручному шестым.

Дмитрий хорошо прошел первый круг и имел возможность догнать лидеров, однако один досадный промах не позволил этого сделать. Прекрасный ход и безупречная стрельба Пидручного на втором огневом рубеже подняла Украину на вторую строчку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной провал. Сборная Украины не попала в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону

Богдан Цымбал тоже провел хороший этап. Держался среди лидеров, а после первой чистой стрельбы оторвался от четвертого места. Остался Богдан третьим и после второго огневого рубежа, хотя использовал один дополнительный патрон.

На последнем круге Цымбал устал, много проиграл лидерам и опустился на четвертое место.

Еще одну ступеньку после стрельбы лежа потерял и Дудченко, ведь использовал дополнительный патрон. Ситуация повторилась и на втором огневом рубеже. На финише Антон был шестым.

Сегодняшнюю гонку выиграла команда России, вторыми финишировали немцы, третьими – беларусы.

В рейтинге Кубка наций мужская сборная Украины занимает седьмое место.

В зачете эстафет украинцы идут шестыми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подиум был близко. Мужская сборная Украины стала шестой на этапе Кубка мира по биатлону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Утвердили новый гимн Украины

Закончили строительство крупнейшего в мире административного здания

Самое читаемое
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 18846
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа Просмотров: 10827
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 10467
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 2 Просмотров: 9324
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8424
Спорт
"Ман Сити" победил "Челси" в матче лидеров АПЛ. Зинченко не играл и-за болезни
"Ман Сити" победил "Челси" в матче лидеров АПЛ. Зинченко не играл и-за болезни Просмотров: 63
Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды
Его хотели "Бавария" и "Манчестер Сити". Юное дарование "Динамо" поедет на сборы первой команды Просмотров: 540
"Дженоа" официально уволил Шевченко
"Дженоа" официально уволил Шевченко Просмотров: 639
Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру
Из-за него "горела" Москва. Украинский тяжелоатлет Чумак завершил карьеру Просмотров: 378
Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится
Пекинская зимняя Олимпиада-2022. Где и когда она состоится Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
4
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
3
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
Голосов: 363
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть