Подиум был близко. Мужская сборная Украины стала шестой на этапе Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Мужская сборная Украины по биатлону в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Артем Прима удачно и быстро отстрелялся, поэтому после первой стрельбы оказался среди лидеров. На втором огневом рубеже у украинца возникли проблемы, он использовал два дополнительных патрона и отправился на последний свой круг 10-м. Однако самое главное, что он отставал от лидера всего на 15 секунд.

На последних километрах Прима еще и сумел добавить, передав эстафету Дмитрию Пидручному шестым.

Дмитрий хорошо прошел первый круг и имел возможность догнать лидеров, однако один досадный промах не позволил этого сделать. Прекрасный ход и безупречная стрельба Пидручного на втором огневом рубеже подняла Украину на вторую строчку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной провал. Сборная Украины не попала в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону

Богдан Цымбал тоже провел хороший этап. Держался среди лидеров, а после первой чистой стрельбы оторвался от четвертого места. Остался Богдан третьим и после второго огневого рубежа, хотя использовал один дополнительный патрон.

На последнем круге Цымбал устал, много проиграл лидерам и опустился на четвертое место.

Еще одну ступеньку после стрельбы лежа потерял и Дудченко, ведь использовал дополнительный патрон. Ситуация повторилась и на втором огневом рубеже. На финише Антон был шестым.

Сегодняшнюю гонку выиграла команда России, вторыми финишировали немцы, третьими – беларусы.

В рейтинге Кубка наций мужская сборная Украины занимает седьмое место. В зачете эстафет украинцы идут шестыми.