Почти как Ярмоленко. Известно, за сколько Суркис продает Миколенко

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получит от английского "Эвертона" за защитника Виталия Миколенко €23 млн.

Детали трансфера согласованы и украинский футболист подписал личный контракт, сообщает румынское издание Рlaysport.

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Другим претендентом на Миколенко была итальянская "Рома", но команда Жозе Моуриньо готова была платить не более €18 млн за футболиста. Разница в цене стала решающей при выборе клуба для Миколенко руководителями "Динамо".

В 2017 году "Динамо" продало Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд за €25 млн.

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Воспитывался в Академии "Динамо". С 2017-го стал игроком первой команды. За "Динамо" провел 89 матчей и забил шесть голов. Стал чемпионом Украины сезона 2020/21 и обладателем Кубка страны того же сезона. В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. Провёл в составе национальной команды 21 матч.