"Почетный гражданин Львова" уволен с поста главного тренера "Спартака" из-за провальных результатов

Московский "Спартак" уволил Олега Кононова с поста главного тренера.

Об этом сообщает "Футбол 24"

Российский клуб на официальном сайте сообщил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Руководство "Спартака" приняло заявление об увольнении после домашнего поражения в матче 11-го тура РПЛ против "Оренбурга", который находится на последней строчке в турнирной таблице. Это уже 4-е поражение столичной команды подряд.

Бывший наставник "Карпат" Кононов пришел в "Спартак" в ноябре прошлого года, сменив на посту бывшего тренера " ​Динамо" Рауля Рианчо. Сейчас "красно-белые" находятся на 9-й строчке в РПЛ, набрав 14 очков.

Автор: facebook.com/yarko.shon

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко покинет сборную Украины ради "Милана" - итальянские СМИ

Олег Кононов известен тем, что работал в "Карпатах" и вывел команду в Лигу Европы. За что получил звание "Почетного гражданина Львова". Также работал в "Ахмате", "Краснодаре" и "Севастополе".