Почему "Заря" разгромила АЕК

Артем Громов забил первый мяч. Фото: ФК "Заря"

В 4 туре Лиги Европы "Заря" в гостях победила АЕК - 2:0. Что нужно знать об игре?

"Заря" смогла избежать провалов в защите. Если в предыдущих матчах Лиги Евро "Заря" быстро пропускала, то в Греции команда Виктора Скрипника сыграла надежно в обороне. Несмотря на то, что хозяева владели инициативой и форсировали игру, защита "Зари" обошелся без грубых ошибок.

Скрипник сделал выводы из предыдущих матчей. "Заря" отказалась от игры первым номером и играла от обороны. Благодаря отсутствию пространства для соперника удалось наладить игру в защите. Атаку построили через быстрые контратаки, которые доставляли сопернику немало проблем.

Евгений Шахов стал главным антигероем матча. Украинский полузащитник АЕКа за 48 минут получил 2 желтых карточки и оставил свою команду в меньшинстве почти на весь второй тайм.

После легкой победы в Запорожье греки рассчитывали без труда победить "Зарю", за что были наказаны

Возвращении Артема Громова помогло "Заре". Опытный форвард много не играл из-за травмы. Его выход в Афинах существенно усилил игру "Зари" в атаке. Артем стал лидером команды на поле.

Голкипер АЕКа подарил "Зари" первый гол. Играя в большинстве "Заря" никак не могла создать остроту у ворот соперника. На помощь пришел голкипер хозяев Георгис Анастасиадис, который неудачно сыграл на выходе. После чего греки пошли отыгрываться и пропускали быстрые атаки "Зари".

АЕК недооценил соперника. После легкой победы в Запорожье греки рассчитывали без труда победить "Зарю", за что были наказаны. Кроме того, игрокам АЕКа не хватило физических кондиций. Часть футболистов не так давно переболела на коронавирус.

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3 декабря в 5 туре Лиги Европы "Заря" будет дома принимать "Лестер". Начало игры - в 19. 55.