Почему "Заря" победила "Лестер"

Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш принес победу "Заре". Фото: ФК "Заря".

В 5 туре Лиги Европы "Заря" победила "Лестер". Что нужно знать о матче?

"Лестер" играл вторым составом. Брэндон Роджерс не привез в Запорожье главных звезд команды во главе с Каспером Шмейхелем и Джейми Варди. "Лестер" уже гарантировал себе выход из группы. Поэтому свой шанс получили молодые футболисты и игроки резерва.

"Заря" имела кадровые проблемы. Виктор Скрипник не смог рассчитывать на защитника Виталия Вернидуба и полузащитника Дмитрия Хомченовского. Таким образом опорник Дмитрий Иванисеня вынужден был играть в центре защиты.

Хозяевам не хватало последнего паса. В первом тайме "Заря" владела инициативой, но почти не создавала опасности у ворот соперника. Во второй половине игры "Лестер" выровнял игру и хозяевам стало проще играть в атаке имея пространство. Подопечные Скрипника доходили до ворот соперника, но не знали что им делать дальше. Единственный острый пас привел к забитому мячу.

"Лестер" был пассивным в атаке. За весь матч гости создали только два острых момента. В обоих случаях "Зарю" выручил вратарь Никола Васили. Особенно эффективным был сейв боснийского голкипера на последних секундах матча.

Единственный острый пас привел к забитому мячу

"Лидеры" "Зари" провели не самый сильный матч. Конструктор атак Владлен Юрченко оставил партнеров без острых передач. Владислав Кочергин злоупотреблял индивидуальными действиями. Артем Громов потерялся в атаке.

Команда Скрипника сыграла второй матч в Лиге Европы на ноль. Если в первых 3 матчах луганчане пропустили 9, то уже второй матч оставляют свои ворота в неприкосновенности. Защита перестал ошибаться, команда отказалась от рисковых действий.

"Заря" заслужила победу. В первом тайме хозяева пытались играть с позиции силы, но так и не смогли забить. Когда соперник освежил игру, благодаря заменам, то начали играть от обороны. Не просто закрылись, но искали возможности для своих быстрых атак. Надежность в обороне, настойчивость и своевременная замена принесли свои результаты.

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"Заря" потеряла все шансы на выход из группы. "Лестер" и "Брага" набрали по 10 очков. В следующем туре "Заря" пожалует в гости к "Браге".