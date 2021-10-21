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четверг, 21 октября 2021 23:56

Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций

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Почему &quot;Заря&quot; одержала первую победу в Лиге конференций
Аллахьяр Сайядманеш выступает в Украине второй год. Фото: ФК "Заря"

В третьем туре Лиги конференции "Заря" в гостях победила болгарский ЦСКА -1:0.

Что нужно знать о матче в Софии?

Кадровые проблемы "Зари". Виктор Скрипник не смог рассчитывать на лидеров команды. Виталий Вернидуб и Егор Назарина -травмированы, а Владислав Кочергин переведен в дубль.

Преимущество ЦСКА. Болгарская команда играла первым номером, а гости действовали через контратаки.

Два разных тайма. В первой половине игры хозяева полностью доминировали на поле, а команда Скрипника вовсе не атаковала. После перерыва игра выровнялась. ЦСКА продолжал владеть территориальным преимуществом, но гости больше успешно начали быстро выходить в атаки..

"Заря" потеряла трех ведущих футболистов на матч против ЦСКА

Супергол Сайядманеша. Иранец забил красивым ударом с угла штрафной.

Проблемы "Зари" на втором этаже. Гости много проигрывали верховой борьбы. "Зари" не хватало капитана Вернидуба. ЦСКА сделал принял фланговые передачи и силовой футбол.

Хозяева доигрывали в меньшинстве. Тибо Вьйону получил прямую красную карточку в конце матча. У игрока ЦСКА не выдержали нервы.

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Рациональный Скрипник. Наставник "Зари" отказался от игры первым номером и сыграл прагматично исходя от кадровых возможностей своей команды.

"Заре" повезло. В первом тайме болгары были близки к забитому мячу, а после перерыв гостям удалось забитым красивый гол, где не обошлось без ошибки вратаря.

В другом матче группы "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" - 6:1.

В следующем матче за две недели "Заря" будет принимать ЦСКА в Запорожье.

В турнирной таблице лидирует "Будё-Глимт" с семью очками. У "Ромы" - шесть пунктов. "Заря" имеет три балла и находится на третьем месте.

Автор: Сергей Тищенко
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