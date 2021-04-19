Почему Усик не определился со следующим соперником

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Украинский боксер 34-летний Александр Усик пока не определился с соперником. Команда Усика не хочет потерять возможность провести чемпионский бой. Но шансы боксировать против Энтони Джошуа небольшие из-за контракта на два боя с Тайсоном Фьюри.

Более реальным выглядит проведения боя против Джозефа Джойса. Победитель которого получит больше шансов за чемпионский поединок.

"Александру Усику в "турборежиме" повезло покорить первый тяжелый вес. Менее чем за три года профессиональной карьеры уроженец Симферополя получил первый чемпионский титул. После этого ему понадобилось менее двух лет, чтобы стать первым и единственным украинском - абсолютным чемпионом мира.

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В супертяжелом весе движение украинского боксера притормозился. В июне исполнится два года, как Всемирная боксерская организация - WBO - назначила его обязательным претендентом на титул. Но до сих пор перспектива стать полноценным чемпионом в этой категории выглядит размытой.

В супертяжелом весе Александр провел пока два поединка. В обоих выглядел не слишком убедительно. В октябре 2019-го в Чикаго он победил американского середняка Чазз Уизерспуна - тот отказался выходить на восьмой раунд. А годом позже выиграл по решению судей у ​​еще одного ветерана ринга - британца Дерека Чисоры. Третьим соперником должен стать британец Джозеф Джойс. Но команды украинца и британца не могут поставить точку в переговорах, пока не будет конкретики по бою за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Тайсоном Фьюри и Джошуа. Если с организацией этого супербоя возникнут неразрешимые проблемы, а Усик договорится с Джойсом о бое, то может потерять статус обязательного претендента на титул. Это, конечно, не входит в его планы. Поэтому команда Усика пока в ожидании".

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