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суббота, 03 июля 2021 08:20

Почему Украина победит Англию на Евро

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Почему Украина победит Англию на Евро
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

3 июля сборная Украины сыграет в матче 1/8 финала Евро-2020/21 против Англии. Команда Гарета Саутгейта является фаворитом противостояния.

Но есть отдельные факторы, которые позволяют подопечным Андрея Шевченко надеяться на победу.

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Домашняя игра. Матч состоится в Риме. Украинская диаспора будет поддерживать именно украинцев. Шевченко восемь сезонов отыграл за "Милан" и был звездой Серии А. Симпатии местных зрителей тоже будут на стороне Украины. Вряд ли в Италии хотят играть гостевой финал (решающий поединок состоится 11 июля на Уэмбли -Gazeta.ua) в гостях. Не стоит забывать, что англичане сыграют свой первый поединок на Евро в гостях. Все остальные матчи они проводили в Лондоне. Конечно, они профессионалы, но никто не знает, как они себя поведут в этой ситуации. Особенно, когда последний сезон был фактически без зрителей.

Психология. Украина уже и так достигла много на турнире. Если подопечные Шевченко вылетят на стадии 1/4 финала, то никто не скажи кривого слова в сторону команды. Она и так показала лучший результат за всю историю Евро. Давления и ответственности за результат не будет никакого. От Англии ждут только победы и выход в домашний финал. "Это может не позволить подопечным Саутгейта показать свой лучший футбол.

Если подопечные Шевченко вылетят на стадии 1/4 финала, то никто не скажи кривого слова в сторону команды

Тактика. Матч против Швеции показал, что построение игры в три центральных защитника эффективное. Оно позволяет сдерживать соперника, забирать пространство на флангах. Англия - не Италия, которая доминирует на поле. Команда Саутгейта играет в довольно простой и рациональный футбол. Противостоять им можно. Главное - избежать индивидуальных ошибок и сыграть дисциплинированно.

Фарт. Удача сопутствует команду Андрея Шевченко на турнире. Забитый гол Швеции в ворота Польши на последних секундах игры позволил Украине не только выйти в 1/8, но получить слабого соперника из всех возможных. В матче против шведов забить гол уже в добавленное до овертайма время, когда соперник уже думал о пенальти. Во время основного времени Георгия Бущана спасала стойка и перекладина. Если удача будет на стороне команда Шевченко, то полуфинал не кажется уже чем-то недостижимым.

Игра в Риме начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Команды между собой играли сем раз. Украина имеет одну победу и две ничи при четырех поражениях

.На стадии 1/8 Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германии.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
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