Почему Шевченко пригласил в сборную Украины еще одного тренера

34-летний итальянский тренер Андреа Аззалин будет отвечать за физическую подготовку игроков сборной Украины. Фото: Daily Mail

34-летний итальянец Андреа Аззалин стал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины

Он уже присутствовал на предыдущих матчах сборной Украины против Эстонии и Сербии, но тогда о его назначении не было известно ничего.

Аззалин специализируется на физической подготовке. Новый помощник Андрея Шевченко закончил миланский университет. Работал с молодежной сборной Италии. С 2014 года начал работу в команде Клаудио Раньери. Отвечал за фитнес в "Монако", "Нанте", сборной Греции. В сезоне 2015/16 выиграл чемпионат Англии с "Лестером".

Чем он может помочь Шевченко?

1. Большинство наших футболистов никогда не играли в официальных матчах в июне. Обычно в это время в УПЛ межсезонье, поэтому футболисты находятся в отпусках или только начинают подготовку. Сейчас же сезон имеет завершиться не в мае, а в конце июня. В этот период надо вывести кондиции игроков на оптимальный уровень.

В сезоне 2015/16 выиграл чемпионат Англии с "Лестером"

2, Тарасу Степаненко, Андрею Ярмоленко, Евгению Коноплянке, Жуниору Мораесу, Марлосу и Андрею Пятову - уже за тридцать лет. Большие нагрузки и продление сезона еще на месяц для возрастных игроков даются труднее.

3. В сборной Украины много травмированных: Андрей Ярмоленко сможет играть только через месяц. Роман Яремчук - ближе к маю. Были проблемы у Зинченко, имеет повреждение Цыганов , восстанавливается Бурда. Каждый из этих футболистов должен подойти к Евро в хорошей физической форме.

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На Евро-2020 сборная Украины стартует 14 июня. В Амстердаме сыграет против Нидерландов. Следующий матч - 18 июня в Бухаресте, соперник определится в матчах плей-оф Лиги наций. 22 июня во том же Бухаресте финишируем в групповом турнире матчем против Австрии.