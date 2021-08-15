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понедельник, 16 августа 2021 12:00

Почему сборная Украины по футболу до сих пор не имеет тренера

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Почему сборная Украины по футболу до сих пор не имеет тренера
Андрей Шевченко и Андрей Павелко. Фото: Facebook.com/andriy.pavelko

За две недели до матча отбора Кубка мира против Казахстана сборная Украины не имеет главного тренера.

Предыдущий наставник Андрей Шевченко попрощался с национальной командой 31 июля. Его решение стало неожиданным для руководителей Украинской ассоциации футбола. Иначе не объяснишь отсутствие кандидата на должность. В короткий срок нужно искать тренера.

Главным претендентом был Сергей Ребров. Он заявлял о желании работать со сборной. Но еще перед Евро подписал контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ. Боссы клуба не хотят отпускать просто так тренера и требуют компенсации за расторжение контракта. УАФ просто не имеет такой позиции.

Мирон Маркевич имел статус тренера, который в случае чего заменит Шевченко. Мирон Богданович ждал пять лет своего шанса. Учитывая опыт, квалификацию, репутацию, это был бы хороший вариант для сборной. Но сделав ставку на Реброва, руководители УАФ не совсем вежливо обошлись с Маркевичем. Предлагая ему в лучшем случае должность на короткостроковой перспективе, пока занять Ребров. Опытный тренер не стерпел такого отношения и вообще покинул УАФ.

Маркевич пять лет ждал шанса возглавить сборную Украины

Теперь сборная может остаться у разбитого корыта. Реброва подписать не получилось, а Маркевича обидели. Нужно искать временное, но надежное решение. Нужен тренер, который возьмет не себя ответственность за неудачный отбор на Кубок мира. "Вытянуть" национальную команду в Катар, после провального старта и смены поколений будет трудно. Особенно, если совсем нет времени.

Роль "камикадзе" имеет все шансы получить Александр Петраков. Тренер, сделавший юношескую сборную обладателями Кубка мира, но ему не дали возможности работать с командой уже на уровне молодежных команд. Теперь Петраков может стать решением уже для национальной команды.

Летом в УАФ перешел работать Алексей Михайличенко. В "Динамо" он уже имел опыт, когда закрыл тренерскую позицию после отставки Александра Хацкевича. Нужно было найти быстро тренера, который знает команду и будет не дорогим. В сборной ситуация повторилась.

Андрей Павелко может предложить должность Олегу Блохину. Легенда "Динамо" работает в системе УАФ. Имеет опыт работы в сборной. Если позволит здоровье и будет желание, то Олег Владимирович сможет отработать на своем посту 10 месяцев, а потом вернуться на админдолжность.

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Сборная Украины в отборе Кубка мира-2022 занимает третье место. Национальная команда в трех матчах набрала три очка. Прямую путевку в Катар получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.

1 сентября сборная Украины сыграет в гостях против Казахстана. 4 cентября будет принимать в Киеве лидера и фаворита группы - Францию.

Автор: Сергей Тищенко
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