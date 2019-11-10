Почему "Шахтер" выиграл у "Динамо"

Сергей Кривцов принес "горнякам" победу. Фото: ФК "Шахтер"

В рамках 14 тура УПЛ "Шахтер" в Харькове победил "Динамо" - 1: 0

Основные моменты матча.

Обе команды подошли к матчу с потерями. В "Динамо" уже давно травмированные вратарь Денис Бойко, защитники Никита Бурда и Тамаш Кадар, дисквалификацию отбывал Сергей Сидорчук. В "Шахтера" травмированы Евгений Коноплянка и Манор Соломон. Алан Патрик пропускал матч из-за дисквалификации.

Луиш Каштру переиграл Алексея Михайличенко в тренерской дуэли. "Шахтер" был готов к высокому прессингу соперника, пытался сразу перейти на чужую половину поля, сведя к минимуму риски у своих ворот. Динамовцы оставались за линией мяча и не всегда успевали за игроками атаки соперников. "Горняки" преобладали оппонентов в середине поля, сдерживая соперника и используя свободные зоны для собственных атак.

Виктор Цыганков был малозаметным протяжении всего матча. Проиграл всю скоростную и силовую борьбу. Бенжамина Вербича закрыли на фланге

Михайличенко ошибся с составом. "Динамо" не было готово к игре из-за высокого прессинг. Все три центральных полузащитника ориентированы на атаку. Поэтому футболиста с умением отбирать мяч, выполнять черном работу киевлянам явно не хватало. Николай Шапаренко не смог заменить Сидорова в середине поля. Жерсон Родригес потерял хорошую возможность в начале игры, потом вообще потерялся на поле. Его выход вместо Артема Беседина не оправдал себя.

Лидеры "Динамо" провалили матч. Виктор Цыганков был малозаметным протяжении всего матча. Проиграл всю скоростную и силовую борьбу. Бенжамина Вербича закрыли на фланге. В нужный момент в "Динамо" не нашлось футболиста, который бы взял ответственность на себя.

Тайсон показал средний палец болельщикам

Киев имел проблему с позиционной атакой. "Шахтер" умело "садился" линии мяча, заставляя "Динамо" играть первым номером. Последние 15 минут игры команда Михайличенко играла в большинстве. Кроме навесов в борьбу столичная команда ничего не смогла предложить сопернику.

Матч завершился скандалом. Арбитр матча Николай Балакин увел команды с поля из-за поведения болельщиков "Динамо" - оскорбляли Тайсона и Дентиньо на расовой почве. Декабрь восстановили за 3 минуты. Тайсон показал средний палец фанатам "Динамо", из-за чего получил удаление.

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После сегодняшней победы "Шахтер" оторвался от "Динамо" на 13 очков.