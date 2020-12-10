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четверг, 10 декабря 2020 00:55

Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"

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Почему &quot;Шахтер&quot; не проиграл &quot;Интеру&quot;
Луиш Каштру смог вывести "Шахтер" в Лигу Европы. Фото: ФК "Шахтер"

В 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" - 0:0. Что нужно знать о матче?

Команды играли не в оптимальных составах. "Горняки" не могли рассчитывать на своего главного форварда Жуниора Мораеша и ведущего защитника Сергея Кривцова. "Интер" остался без лидера полузащиты Артуро Видаля.

"Шахтер" играл в 3 центральных защитника. К Витао и Валерию Бондарю в центре защиты присоединился Тарас Степаненко. Это позволило закрыть пару форвардов хозяев Ромелу Лукаку - Лаутаро Мартинес.

Каштру смог удивить Конте. "Горняки" выстроили 3 линии обороны. Благодаря количества "Шахтеру" удалось нивелировать все преимущество в классе соперника. Хозяева остались без пространства и скорости. "Интер" сбился на навесы и прострелы, которые редко были острыми.

Каштру смог нивелировать почти все сильные стороны соперника тактикой в ​​3 центральных защитника. Отказался от игры с чистым форвардом

Самыми опасными для "Шахтера" были угловые. Почти каждая подача с угла поля несла в себе опасность у ворот гостей.

Анатолий Трубин стал главным героем матча. Вратарь "Шахтера" провел очень сильный матч. В нужный момент спасал свою команду.

"Горняки" могли рассчитывать на победу. "Шахтер" несколько раз опасно контратаковал. Ища для этого благоприятные моменты. "Интер" не всегда успевал за быстрыми футболистами "горняков", это выливалось в желтые карточки.

Лукаку спас "Шахтер" от поражения. На последних минутах матча бельгийский форвард случайно отбил мяч, который летел в ворота "Шахтера".

"Шахтер" заслужил выход в Лигу Европы. Каштру смог нивелировать почти все сильные стороны соперника тактикой в ​​3 центральных защитника. Отказался от игры с чистым форвардом. "Интер" явно не был готов к такой игре. Команда Конте так и не смогла подстроиться по соперника. Хозяевам для победы не хватило реализации, а гостям немного везения. Ничья - справедливый результат матча.

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Первое место в группе занял "Реал" с 10 очками. "Боруссия" Менхенгладбах и "Шахтер" набрали по 8 очков, но "горняки" уступили 2-е место представителю Германии по личным встречам. "Интер" занял 4-е с 6 очками.

Автор: Сергей Тищенко
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