Почему Петраков должен возглавить сборную Украины

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: REUTERS

64-летний Александр Петраков является одним из двух главных кандидатов на пост тренера сборной Украины. Если Сергей Ребров не сможет разорвать контракт с "Аль-Айном", то именно Петраков попытается вывести сборную на Кубок мира в Катар.

Gazeta.ua собрала аргументы за назначение Петракова тренером национальной команды.

Репутация. Петракова выиграл молодежный Кубок мира в Польше в 2019 году. Но так и не получил работу с командой Ю-21. Сейчас шанс для УАФ исправить ситуацию и предоставить тренеру шанс проявить себя. Назначение Петракова не будет восприниматься, как имиджевая потеря. Реально человек заслужил должность своей работой.

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Тактика. Петраков играет по схеме в три центральных защитника без выраженных атакующих фланговых футболистов. Для сборной позиция вингеров - самое проблемное место. Ярмоленко, Марлос и Коноплянка уже теряют из-за возраста. Цыганков и Зубков не всегда здоровы.

Смена поколений. Сборная Украины требует новых игроков. Петраков будет возможность омолодить национальную команду, дав шанс проявить игрокам, с которыми выиграл молодежный Кубок мира.

Назначение Петракова не будет восприниматься, как имиджевая потеря. Реально человек заслужил должность своей работой

Финансы. УАФ не нужно будет тратить на нового тренера большие деньги. За расторжение контракта платить не нужно. Личные условия контракта будут существенно меньше, чем были у предшественника Шевченко.

Тренерский штаб. Петраков не требует времени на подготовку. Система его работы выстроена годами. Уже сформирован штат ассистентов, администраторов, врачей.



Александр Петраков работал тренером запорожского "Торпедо", киевского ЦСКА, "Спартак" Сумы в системе "Динамо". С 2010 года работает в системе юношеских команд Украины.

В 2019 году выиграл молодежный Кубок в Польше. В 2018 году дошла до полуфинала юношеского Евро. 1 сентября сборная Украины сыграет в матче четвертого тура отбора к Кубку мира против Казахстана.