Ребров рассказал, при каком условии возглавит сборную Украины

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Наставник "Аль-Айна" 47-летний Сергей Ребров готов возглавить национальную команду.

Клуб с Ближнего Востока должен отпустить украинского наставника в национальную сборную.

"Безусловно, был бы рад взять на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но сейчас я здесь, выполняю свой контракт.

Если клуб примет решение, по которому я должен уйти, то, без сомнения, я приму предложение о работе главным тренером сборной Украины ", - цитирует специалиста официальный сайт клуба из ОАЭ.

31 августа сборная Украины осталась без тренера. Наставник команды Андрей Шевченко не захотел продлевать контракт. Среди кандидатов на должность - Сергей Ребров и Александр Петраков. 1 сентября сборная Украины проведет матч четвертого тура отбора к Кубку мира против Казахстана. Национальная команда имеет три очка после трех туров и занимает третье место в группе. Прямую путевку в Катар получит только победитель группы.