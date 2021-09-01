Почему новый тренер сборной Украины провалил дебютный матч

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: Виктор Перегняк / Футбум

В матче четвертого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном -2:2.

Что нужно знать об игре в Нур-Султане?

Новая тактическое построение сборной Украины. Александр Петраков сыграл в три центральные защитники.

Петраков удивил составом. Не нашлось места в старте Руслану Малиновскому. На левом фланге играл Эдуард Соболь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков не будет долго тренировать сборную Украины - Цыганик

Быстрый гол Украины. Роман Яремчук открыл счет в матче красивым дальним ударом на старте поединка.

Плохая реализация. Украина имела все возможности забивать 3-4 мяча и закрывать вопрос победителя, но подвела реализация.

Потеря концентрации. После забитого второго мяча в добавленное к матчу время, украинцы расслабились и быстро позволили сопернику сравнять счет.

Провал Александра Караваева. Защитник "Динамо" "привез" два мяча в ворота Андрея Пятова.

Малиновский и Зинченко провели слабый матч

Слабая игра лидеров. Александр Зинченко не впечатлил. Руслан Малиновский и Виктор Цыганков не усилили игру после выхода на замену.

Андрей Ярмоленко провел сильный матч. Полузащитник "Вест Хэма" вывел команду с капитанской повязкой. Был активным в течение всего матча. Брал инициативу на себя.

Гол 20-летнего форварда "Шахтера". Даниил сикан забил за сборную в первом своем матче.

Петракову не хватило авторитета. Украина должна без проблем побеждать Казахстан. Но национальная команда сама придумала себе проблемы. Вместо того, чтобы дожать соперника и спокойно доигрывать матч, начали расслабляться и терять дисциплину. Тренеру не удалось держать игроков в максимальном тонусе на протяжении всей игры.

Сборная Украины после четырех туров отбора к Кубку мира имеет в своем активе четыре очка. Лидером группы является сборная Франции, опережает украинский на три пункта имея игру в запасе. 4 сентября сборная Украины сыграет против Франции. Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.