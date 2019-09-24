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среда, 25 сентября 2019 08:00

Почему не играет основной форвард "Динамо"

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Почему не играет основной форвард &quot;Динамо&quot;
Фран Сол не имеет стабильного места в составе "Динамо"

Испанский форвард "Динамо" Фран Сол получит крайне мало игрового времени. В лучшем случае ему остаются последние минуты в матче во время выхода на замену.

Зимой новичок Сол позиционировался как основной нападающий команды. Но в марте сломал ключицу и выбыл до конца сезона. На летних сборах снова травмировался. Сейчас Сол только третий форвард в команде Михайличенко после Родригеса и Беседина.

Проблема Сола в том, что он игрок, который заточен на завершение атак. Сам по себе он не может создавать гола, нужна поддержка. С чувством гола, реализацией моментов у испанца все хорошо.

Полузащитники "Динамо" активно действуют в прессинге, приобщаются к атакам, но их нельзя назвать плеймейкерами, которые будут обслуживать Сола

Игра "Динамо" построена так, что нападающий имеет цепляться за мяч, давить на соперников, сам искать свои моменты. Вербич, Цыганков и Де Пена больше заточены на индивидуальные действия и сами пытаются угрожать воротам соперника. В Полтаве Де Пена забил дважды и отдал ассист на Цыганкова.

Полузащитники "Динамо" активно действуют в прессинге, приобщаются к атакам, но их нельзя назвать плеймейкерами, которые будут обслуживать Сола. В такой ситуации Михайличенко выбирает форварда, который бы больше подходил под модель игры команды и приносил больше пользы. Испанец или перестроится и станет более динамичным в прессинге "Динамо" на первой стадии обороны, или, вероятнее, попросится зимой в аренду.

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Фран Сол перебрался в "Динамо" зимой 2019 с "Виллем II", Нидерланды, подписав контракт с киевским клубом на 4 сезона. Также выступал в Испании: играл за молодежную команду "Реала", "Вильярреал" и "Луго".

Автор: Сергей Тищенко
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