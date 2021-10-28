Почему "Металлист" вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Сергей Мизюк стал героем матча. Фото: ФК "Металлист"

В матче 1/8 финала Кубка Украины "Металлист" победил "Колос" -1:0.

Что нужно знать об игре в Харькове?

Сюрприз от Кучера. Наставник харьковчан оставил в запасе своего главного бомбардира Пейшото. Бразилец вышел только в середине второго тайма.

Преимущество "Металлиста". В первом тайме хозяева играли первым номером, а после перерыва уже действовали от обороны, но в обоих случаях были острее "Колоса".

Стандарт решил судьбу матча. Правый защитник "Металлист" Александр Мизюк забил после углового. В предыдущем раунде Кубка Мизюк принес своей команде победу над "Десной".

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Беззубость "Колоса" в атаке. В первом тайме гости пытались действовать в атаке из-за длинных передач, но эффективность таких действий была минимальной. Во втором тайме пытались атаковать позиционно, но только нарывались на контратаки соперника.

Арбитр помог "Металлисту". В конце матча гости пошли на штурм ворот Даниила Каневцева. Уже в добавленное к матчу время Евгений Подлиповец держал за футболку Владимира Лысенко, но арбитр не поставил пенальти. ВАР на матче не работал.

Закономерная победа "Металлиста". Хозяева были сильнее соперника, который после отставки Руслана Костышина не может никак найти свою игру. Команда Кучера должна была побеждать с большим счетом и избежать нервной концовки матча.

В 1/4 финала Кубка Украины уже вышли: "Динамо". "Шахтер", "Львов", "Заря", "Ворскла", "Металлист-1925". Матч "Днепр-1"-ЛНЗ перенесли из-за вспышки коронавируса в команде из Черкасс.

В первой Лиге "Металлист" лидирует в турнирной таблице после первого круга. Харьковчане имеют в своем активе 38 очков, у "Кривбасса" 31. "Колос" занимает 11-е место в УПЛ.