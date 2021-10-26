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Почему Маркевича хотят отправить в отставку

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Почему Маркевича хотят отправить в отставку
Остап Маркевич второй сезон возглавляет "Мариуполь". Фото: ФК "Мариуполь

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич находится на грани увольнения. Азовцы идут на последнем месте в УПЛ. "Мариуполь" имеет в своем активе одну победу и одну ничью в 12 матчах и наибольшее количество пропущенных мячей среди всех команд УПЛ.

Два матча против "Динамо" (один в Кубке другой в чемпионате -Gazeta.ua) станут для Маркевича-младшего решающим. Если он проиграет оба поединка, то потеряет работу.

Главная проблема "Мариуполя" – состав команды. Команда формируется исключительно на основе молодых игрока "Шахтера", играющих в аренде ради игровой практики. Фактически "Мариуполь" является дублем "горняков". Понятно, что молодым футболистам попросту не хватает опыта игры на таком уровне.

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Остап Маркевич формировался как тренер в Испании. Работал в молодежных командах "Вильярреала". Он пытается ставить "Мариуполю" скоростной, фланговый атакующий футбол. Где футболисты пытаются владеть мячом, доминировать на поле.

В прошлом сезоне дела команда еще как-то держалась на плаву, но летом потеряла своих ведущих футболистов - Даниила Сикана и Артема Бондаренко, возвращенных "Шахтером". Отказалась от услуг основного вратаря Евгения Гальчука и защитника Алексея Быкова. Уровень игроков еще больше упал. Молодые откровенно не хватает опыта и класса, поэтому команда пошла ко дну.

Проблемы команды – не тренерские решения, а индивидуальные ошибки игроков. Кому-то банально не хватает опыта, кому класса, а кому обоих компонентов.

Тренер Маркевич по уровню выше, чем игроки "Мариуполя"

"Мариуполь" испытывает большие проблемы с линией обороны и опорной зоной. Команда пропустила больше всего в чемпионате среди всех команд. Класс и уровень центральных защитников откровенно слаб. Они не способны играть с высокой линией обороны. Почти в каждом матче допускаются голевые ошибки. А пригласить качественных игроков не из "Шахтера" для усиления команды - фактически не реально, потому что это не входит в философию клуба.

Когда уровень игрока в команде низкий, Маркевич продолжает гнут свою линию атакующей игры. Хотя команде нужны очки для борьбы с выживанием. "Мариуполь" действует как фарм-клуб, который ставит перед собой задачу развитие игроков, а не результат клуба.

Маркевич имеет свое видение футбола, умеет работать с молодыми футболистами, потому что в такой сфере работал в Испании. Проблема результатов клуба не в тренере, а в собственной философии и кадровом потенциале. Маркевич по уровню выше, чем игроки команды. Остап Миронович вынужден их учить простым вещам, хотя уже может работать на высшем уровне. Поэтому тренеру самому нет смысла дальше продолжать работу с клубом.

Проблем с работой у Маркевича-младшего не будет. К примеру, он по стилю игры подходит "Заре", если луганский клуб не сможет договориться о новом контракте с Виктором Скрипником.

Остап Маркевич – сын Мирона Маркевича. Работал с отцом в "Днепре". Возглавлял "Вильярреал Ю-20". В Украине начинал работать с "Агробизнесом", затем возглавлял "Черноморец". С 2020 года работает с "Мариуполем".

27 октября азовцы сыграют с "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Через три дня команды сыграют между собой в чемпионате.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
26
октября

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