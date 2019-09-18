Почему "Манчестер Сити" легко переиграл "Шахтёр"

В команда Гвардиолы не было никаких проблем в Харькове

"Манчестер Сити" не имел никаких проблем в первом туре Лиги чемпионов против "Шахтера" в Харькове. Подопечные Гвардиолы получили легкую победу со счетом 3: 0.

Gazeta.ua определяет основные аспекты игры в Харькове.

"Шахтер" смог сыграть оптимальным составом. В матче чемпионате против "Зари" в конце игры получил травму капитан "горняков" Тайсон. Его участие было под большим вопросом. Бразилец смог восстановиться к игре и был самым острым футболистом на поле в составе хозяев поля.

В "Манчестер Сити" были проблемы в обороне. Команда Гвардиолы из-за травм потеряла своего основных защитников Стоунз и Ляпорта. Поэтому на позиции в центре защиты сыграл полузащитник Фернандиньо. Игру в защите "МС" назвать надежной было очень трудно. Мораес имел две хорошие возможности именно с зоны центральных защитников

Команда Гвардиолы сыграла не в полную силу. Гости провели довольно инертный матч, не включая всех скоростей. Всегда активный Стерглинг крайне редко включал свою скорость. Гости спокойно перепасовывались в центре поля без особых обострений у ворот соперника. При этом старались прессинговать высоко защитников "Шахтера". На скамейке запасных осстались Бернардо Силва, Агуэро, Давид Силва - ведущие игроки "МС".



Коноплянка не ​​усилил игру "Шахтера" во втором тайме



Каштру сделал ставку на левый фланг атаки. Самыми активными у "Шахтера" были Тайсон и Исмаили, которые играли на левом фланге. Быстрые бразильцы пытались создавать остроту у ворот Эдерсона благодаря собственному мастерству. Несколько раз в течение игры им удалось создавать опасности. Противоположный фланг в лице Болбата и Соломона были пассивным, как центральная зона полузащиты.

"Шахтера" хватило только на тайм. В первой половине игры "горняки" пытались противостоять сопернику играя компактно в защите и пытаясь при первой возможности убежать в быструю атаку. Во второй половине игры скорости на поле совсем упали. Хозяева поля стали совсем инертными в атаке и раз за разом проваливались в атаке. Выход Коноплянки только ослабил игру.

Матвиенко сыграл слабый матч. Именно из зоны левого центрального защитника пришли первые два гола. Отыграть такую ​​фору "Шахтеру" уже было трудно. Не лучше сыграл партнер Матвиенко по центру обороны Кривцов. Центр обороны стал самым уязвимым местом "горняков".

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В другом матче группы "Динамо" Загреб разгромил дома "Аталанту за счетом 4:0. В следующем матче" Шахтер "сыграет в гостях как раз против команды Руслана Малиновского.