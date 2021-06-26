Почему Ломаченко важно нокаутировать Накатани

Еще недавно лучший боксер мира независимо от весовой категории Василий Ломаченко возвращается в ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США, украинский боксер встретится с добротным соперником из Японии Масайоши Накатани - пожалуй, единственным достойным и доступным соперником для того чтобы "вернуться в игру" в легком весе. Бой начнется ориентировочно в 5:00 27 июня по киевскому времени. Gazeta.ua выделяет важные детали этого боя.

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Бой рейтинговый, но имеет огромное значение для обоих соперников

На кону в поединке Ломаченко - Накатани не будет стоять ни одного титула. Но его значение трудно переоценить. Украинец должен закрыть - статистически и психологически - октябрьское поражение от Лопеса. И должен это сделать ярко - чтобы боксерское сообщество увидело смысл в проведении матча-реванша между Ломаченко и Лопесом к которому стремится украинец. А также чтобы потребовало у последнего дать согласие на этот бой.

Победа Василия должна также быть убедительной и более убедительной по сравнению с тем, как в позапрошлом году Лопес разобрался с Накатани. Тот бой завершился победой американца по решению судей, но от американского панчера все ожидали нокаута. И у Накатани были выигранные раунды и много хороших эпизодов. Возможно, глядя тот бой, Ломаченко поверил, что на Лопеса можно выходить и с травмой плеча, которую получил в тренировочном лагере.

Нужен нокаут

Идеальным вариантом для Ломаченко было бы нокаутировать Накатани - впервые в его карьере. И Ломаченко безусловно это сможет сделать. Но если будет в своей лучшей форме. А значит, если его не будет беспокоить прооперированное плечо и не вылезут другие болячки. И если в его действиях не будет сказываться износ от огромного количества боев и тяжелых тренировок отца-тренера Анатолия Ломаченко и солидный для легкого веса возраст - 33 года.

Накатани - "клиент" Ломаченко

Да, у Ломаченко были определенные проблемы в легком весе с большими от него ребятами. Вспомним, хотя бы нокдаун от Хорхе Линареса. Он не смог нокаутировать Хосе Педрасу и Люка Кэмпбелла. Но Накатани - несколько другой вариант. Он - "клиент" Ломаченко, которого тот должен разобрать на части и в итоге нокаутировать. Или заставить рефери остановить бой или угол японца выбросить белое полотенце.

Ломаченко будет делать ставку на серии ударов по корпусу

Накатани - добротный боксер, он входит в ТОП-10 рейтингов всех четырех основных боксерских федераций. Он дал бой Лопесу и он переломал ход последнего боя с Феликсом Вердехо, который складывался не в его пользу. Он жесткий, выносливый, волевой боксер, будет сражаться до конца и вряд ли когда-то сдастся сам. Он имеет колоссальное преимущество над украинцем в росте и размахе рук. Но у него много огрехов в технике, немало дыр в защите. Ломаченко его будет ловить на контратаках, изматывать в ближнем бою и в конце концов разбивать и истощать ударами по корпусу. Представляется, что против очень высокого соперника Ломаченко будет делать ставку именно на серии ударов по корпусу. И когда японец несколько устанет, добить его для украинца будет делом техники. Это если мы допускаем, что увидим воскресным утром в ринге пиковую версию Ломаченко.

Варианты Ломаченко после боя с Накатани

В случае яркой победы и нокаута можно будет говорить о реванше с Лопесом или о бое против другого молодого американца Девина Хейни - обладателя титула WBC в легком весе.

Если же Ломаченко будет выглядеть бледно и таки победит решением судей, в дальнейшем возможна встреча с действующим чемпионом мира в двух весовых категориях Джервонтой Дэвисом - он и его промоутер Флойд Мейвезер-младший только ждут, когда Лома состарится чтобы снять с него ценный скальп для наследия американского боксера.

В случае поражения Ломаченко ему останется или завершать карьеру или окончательно убедившись, что легкая категория - не его, вернуться во вторую полулегкую, в которой он чувствовал себя наиболее комфортно и которая является для него "родной".

Накатани, как лакмусовая бумажка

Ломаченко заявляет, что смог перезагрузиться после встречи с Лопесом. Но есть сомнения, удалось ли ему это - слишком часто он упоминает Лопеса в своих интервью и никак не может смириться и принять того поражения. Воскресный бой покажет, смог Ломаченко восстановиться и очистить свои мысли от прошлого, освободиться от тяжелой психологической ноши и насколько он готов к возвращению в большую игру.

Василий Ломаченко, 33 года, провел на профи-ринге 16 боев - имеет 14 побед, 10 нокаутов, два поражения. Владел чемпионскими титулами в трех весовых категориях. 32-летний Масайоши Накатани выиграл 19 поединков, 13 нокаутов, и один проиграл. Имеет уникальные для легкого веса данные - рост 182 см и размах рук 180 см.