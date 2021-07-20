Почему Коваленко не смог закрепиться в "Аталанте"

Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой" на 4 сезона. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко близок к смене клуба. Команда украинца "Аталанта" ищет новый клуб для футболиста. Среди претендентов - "Эмполи" и "Специя", которые хотят арендовать украинца на сезон.

Почему бывший футболист "Шахтера "не смог найти себя в Бергамо?

Травмы. Наставник "бергамасок" Джан Пьеро Гасперини является сторонником доминирование на поле. Одной из главных сильных сторон "бергамасок" является высокий прессинг. Для такого футбола игрок должен быть готов физически. Коваленко трудно приспособиться к такому футболу, поскольку в Украине интенсивность и скорости игры ниже. Кроме того, у Виктора есть своя история травм. Его организм не способен выдерживать такие нагрузки.

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Не умение выигрывать конкуренцию. В Украине Коваленко имел статус таланта "Шахтера". Он начал стабильно играть за первую команду "горняков" после продажи Алекса Тейшейры в Китай. Вопрос лимита позволяло Коваленко всегда рассчитывать на игровое время в "Шахтере", если он был здоров. В Италии никаких преференций нет. Футболист должен доказывать свой класс и выигрывать конкреции. Он к этому просто не привык, потому что всегда играл только благодаря доверию тренеров клуба или сборной.

Большие надежды. Руслан Малиновский стал звездой "Аталанты". Конечно, от Коваленко ждали чего-то подобного. Коваленко и Малиновский хоть воспитанники одного клуба "Шахтер", но путь у них был разный. Руслан прошел сложный путь аренд в "Севастополе" и "Зоре" смог самоутвердиться в Бельгии и стать одним из лучших игроков местного чемпионата. Коваленко играл только в одном клубе. Виктор просто не выдержал давления ожидания от собственной игры.

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". За донецкую команду провел 130 матчей. Дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины. В составе сборной Украины провел 30 матчей. Пропустил Евро-2020/21 из-за травмы. В "Аталанту" перешел в начале 2021 года. Сумма трансферной составила € 700 тыс. В Серии А провел только 11 минут.