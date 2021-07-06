Коваленко не хочет играть за "Динамо"

Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой" на 4 сезона. Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник "Аталанты" 25-летний Виктор Коваленко не перейдет в киевское "Динамо".

Бывший игрок "Шахтера" исключает такое продолжение собственной карьеры несмотря на личные контакты с Мирчей Луческу.

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"Переход Луческу в "Динамо"? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в "Динамо". Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за это переход. Порадовался за него, что он снова работает и ничего не дает футбола.

Что если "Динамо" захочет выкупить меня в "Аталанты"? Никогда туда не перейду", - сказал футболист в эфире "Вацко Live".

Виктор Коваленко перешел из "Шахтера" в "Аталанты" в начале 2021 года. В составе итальянской команды провел только 11 минут за вторую часть сезона. На Евро не поехал из-за травмы. Мирча Луческу дал дорогу Коваленко в профессиональный футбола, когда в 2015 году пригласил в первую команду "Шахтера".