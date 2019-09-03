Почему Коноплянка перешел в "Шахтер"

Евгений Коноплянка подписал контракт с "Шахтером" на 3 года . В новой команде Коноплянка будет играть под 15-м номером. Финансовые подробности перехода не сообщаются. Полузащитник сборной Украины после 4 лет выступления в Европе возвращается в Украину.

В предыдущем своем клубе "Шальке" Коноплянка не имел места в составе. Руководство немецкого клуба не рассчитывало на украинского полузащитника в новом сезоне. Поэтому Евгений даже не готовился к сезону с командой, а поддерживал форму самостоятельно, либо с молодежной командой.

"Шальке" не рассчитывал на Коноплянку



Все ждали трансфера украинском в другой клуб, но никак не удавалось договориться. Главным претендентом на Коноплянку был турецкий "Бешикташ". Стороны были близки к завершению сделки, но в последний момент чего-то не хватало. В конце концов, турки подписали Н'Куду с "Тоттенехема" на эту позицию. Казалось, что Коноплянка останется без футбола минимум на полгода, но в последний момент на сцену вышел "Шахтер", который очень быстро закрыл этот трансфер.



"Горняки" в Лиге чемпионов получили довольно снисходителен жребий этого сезона. Имеют хорошие шансы побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов с "Динамо" Загреб и "Аталантой". Поэтому еще один опытный игрок не будет лишним точно.

Автор: Официальный сайт "Шахтера" Евгений Коноплянка (слева) и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин (справа)

Сначала говорили, что Коноплянка может стать заменой капитану "Шахтера" Тайсону, на которого претендовали итальянские "Рома" и "Милан". Оба футболиста играют на одной позиции - левого полузащитника. Но бразилец так и не перешел в другой клуб. Тренер "горняков" Луиш Каштру сможет совместить обоих игроков в основном составе. Тайсон будет играть центрального атакующего полузащитника, а Коноплянка будет играть на левом фланге. В таком случае середина поля "Шахтера" будет довольно грозный вид: Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Тайсон, Коноплянка.

Тренер "Шахтера" Каштру сможет совмещать на поле Коноплянку с Тайсоном



Но в этом переходе есть свои недостатки и возможные риски. В первую очередь, Коноплянке не очень просто будет стать своим в бразильской атаке "горняков". Еще со времен Луческу так повелось, что система игры донецкой команды была построена по принципу: украинцы защищаются, а бразильцы атакуют. Со всех небразильцев в атакующей линии "Шахтера" мог закрепиться только армянин Генрих Мхитарян.



Построение игры "Шахтера" непростое. Нужно время для того, чтобы понять ее принципы. Не всем игрокам удается ее освоить. Если Тайсон и Марлос - индивидуалисты, которые действуют в интересах команды, то Коноплянка - индивидуалист, который играет сам за себя. Без работы на оборону и командных действий Евгению будет крайне трудно быть успешным в новой команде.

Конечно, Коноплянка - опытный и квалифицированный игрок, но ему нужно будет время для того, чтобы восстановить форму. Он пропустил всю подготовку к сезону. Поэтому имеет наверстывать как физические кондиции, так и чисто игровые. Первый матч Лиги чемпионов уже через 3 недели. Времени не так много. Тем более, что начинается цикл сборных, который еще занимает неделю.

Коноплянке потребуется время, чтобы набрать форму



В течение прошлого сезона "Шахтер" активно работал на трансферном ринге, готовя замену Марлос и Тайсону. В команду пришли ряд молодых игроков из Бразилии, которые уже имели время для того, чтобы освоиться. Похоже, что в донецком клубе на них особо не рассчитывают на этих футболистов как игроков основы. Приход Коноплянки уменьшает шансы в первой команде Тете, Маркиньоса Сиприано. Фернандо уже отправлен в аренду в лиссабонский "Спортинг". Израильтян Монор Соломон только начал играть в стартовом составе. Перспективы в первой команде главного таланта "горняков" Мудрика, недавнего новичка Вакулы становятся вообще туманным.

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Евгений Коноплянка известный по выступлениям за "Днепр" и сборную Украины. Принимал участие в Евро-2012 и 2016. С "Севильей" выигрывал Лигу Европы. В составе "Шальке" принимал участие в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.