Почему Коноплянка перешел в "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1422
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5814
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4239
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1710
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 765
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1584
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5301
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28161
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2880
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Фонсека не победил в римском дерби
Фонсека не победил в римском дерби
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28161
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6579
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2556
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2736
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 504
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 11:40

Почему Коноплянка перешел в "Шахтер"

  Комментировать

Евгений Коноплянка подписал контракт с "Шахтером" на 3 года . В новой команде Коноплянка будет играть под 15-м номером. Финансовые подробности перехода не сообщаются. Полузащитник сборной Украины после 4 лет выступления в Европе возвращается в Украину.

В предыдущем своем клубе "Шальке" Коноплянка не имел места в составе. Руководство немецкого клуба не рассчитывало на украинского полузащитника в новом сезоне. Поэтому Евгений даже не готовился к сезону с командой, а поддерживал форму самостоятельно, либо с молодежной командой.

"Шальке" не рассчитывал на Коноплянку


Все ждали трансфера украинском в другой клуб, но никак не удавалось договориться. Главным претендентом на Коноплянку был турецкий "Бешикташ". Стороны были близки к завершению сделки, но в последний момент чего-то не хватало. В конце концов, турки подписали Н'Куду с "Тоттенехема" на эту позицию. Казалось, что Коноплянка останется без футбола минимум на полгода, но в последний момент на сцену вышел "Шахтер", который очень быстро закрыл этот трансфер.

"Горняки" в Лиге чемпионов получили довольно снисходителен жребий этого сезона. Имеют хорошие шансы побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов с "Динамо" Загреб и "Аталантой". Поэтому еще один опытный игрок не будет лишним точно.

Автор: Официальный сайт "Шахтера"
  Евгений Коноплянка (слева) и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин (справа)
Евгений Коноплянка (слева) и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин (справа)

Сначала говорили, что Коноплянка может стать заменой капитану "Шахтера" Тайсону, на которого претендовали итальянские "Рома" и "Милан". Оба футболиста играют на одной позиции - левого полузащитника. Но бразилец так и не перешел в другой клуб. Тренер "горняков" Луиш Каштру сможет совместить обоих игроков в основном составе. Тайсон будет играть центрального атакующего полузащитника, а Коноплянка будет играть на левом фланге. В таком случае середина поля "Шахтера" будет довольно грозный вид: Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Тайсон, Коноплянка.

Тренер "Шахтера" Каштру сможет совмещать на поле Коноплянку с Тайсоном


Но в этом переходе есть свои недостатки и возможные риски. В первую очередь, Коноплянке не очень просто будет стать своим в бразильской атаке "горняков". Еще со времен Луческу так повелось, что система игры донецкой команды была построена по принципу: украинцы защищаются, а бразильцы атакуют. Со всех небразильцев в атакующей линии "Шахтера" мог закрепиться только армянин Генрих Мхитарян.


Построение игры "Шахтера" непростое. Нужно время для того, чтобы понять ее принципы. Не всем игрокам удается ее освоить. Если Тайсон и Марлос - индивидуалисты, которые действуют в интересах команды, то Коноплянка - индивидуалист, который играет сам за себя. Без работы на оборону и командных действий Евгению будет крайне трудно быть успешным в новой команде.

Конечно, Коноплянка - опытный и квалифицированный игрок, но ему нужно будет время для того, чтобы восстановить форму. Он пропустил всю подготовку к сезону. Поэтому имеет наверстывать как физические кондиции, так и чисто игровые. Первый матч Лиги чемпионов уже через 3 недели. Времени не так много. Тем более, что начинается цикл сборных, который еще занимает неделю.

Коноплянке потребуется время, чтобы набрать форму


В течение прошлого сезона "Шахтер" активно работал на трансферном ринге, готовя замену Марлос и Тайсону. В команду пришли ряд молодых игроков из Бразилии, которые уже имели время для того, чтобы освоиться. Похоже, что в донецком клубе на них особо не рассчитывают на этих футболистов как игроков основы. Приход Коноплянки уменьшает шансы в первой команде Тете, Маркиньоса Сиприано. Фернандо уже отправлен в аренду в лиссабонский "Спортинг". Израильтян Монор Соломон только начал играть в стартовом составе. Перспективы в первой команде главного таланта "горняков" Мудрика, недавнего новичка Вакулы становятся вообще туманным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" подписал капитана сборной Бразилии

Евгений Коноплянка известный по выступлениям за "Днепр" и сборную Украины. Принимал участие в Евро-2012 и 2016. С "Севильей" выигрывал Лигу Европы. В составе "Шальке" принимал участие в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Коноплянка перешел в "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

"Европейский скандал": русские разграбили Львов

Воины обратились к украинцам за рубежом

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 157296
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 48000
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 34094
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 25398
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 14977
Спорт
Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в "Шахтере"
Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в "Шахтере" Просмотров: 90
"Шахтер" отпустил своего игрока в португальский гранд
"Шахтер" отпустил своего игрока в португальский гранд Просмотров: 153
ПСЖ подписал звездного форварда
ПСЖ подписал звездного форварда Просмотров: 252
"Динамо" расторгло контракт со скандальным игроком
"Динамо" расторгло контракт со скандальным игроком Просмотров: 1224
Коноплянка прокомментировал свой переход в "Шахтер"
Коноплянка прокомментировал свой переход в "Шахтер" Просмотров: 432
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
3
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Голосов: 2560
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua