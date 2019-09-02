"Шахтер" подписал контракт с Коноплянкой

Коноплянка будет выступать за "Шахтер" следующие 3 сезона

Полузащитник Евгений Коноплянка перешел из "Шальке" в "Шахтер", сообщает официальный сайт "горняков". Соглашение с игроком сборной Украины рассчитано на 3 года.

Сегодня журналист "Sky Sport Italia" Джанлука Ди Марцио первым проинформировал, что Коноплянка близок к переходу в "Шахтер".

Летом Коноплянкой активно интересовался "Бешикташ", однако сделка по переходу украинца в турецкий клуб сорвалась в августе. Кроме "Бешикташа", среди претендентов на Евгения назывались "Рома" и "Сампдория".

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Полузащитник покинул Украину летом 2015 года, когда перешел из "Днепра" в "Севилью". Однако в Испании Коноплянка заиграть так и не сумел и спустя год перебрался в "Шальке" на правах аренды.В 2017 году Кобальтовые выкупили у Севильи контракт украинца за 12,5 миллионов евро.В прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу Шальке, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "Севилью".