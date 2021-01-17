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воскресенье, 17 января 2021 23:45

Почему "Интер" победил "Ювентус"

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Почему &quot;Интер&quot; победил &quot;Ювентус&quot;
Антонио Конте победил свою бывшую команду. Фото: REUTERS

В центральном матче 18-го тура итальянской Серии А "Интер" победил "Ювентус" - 2:0. Что нужно знать об игре?

"Ювентус" имел кадровые проблемы. Андреа Пирло не мог рассчитывать на часть ведущих игроков из-за травм и коронавируса. Его визави Антонио Конте не имел никаких проблем с составом.

"Интер" выиграл середину поля. Хозяева поля ничего не дали создать сопернику. Атаки "Ювентуса" не несли никакой остроты. Полузащитники "Интера" полностью контролировали игру. Превосходя соперника в прессинге и позиционной атаке. Главным в матче стало именно преимущество "Интера" в середине поля, где лидером был Артуро Видаль.

Левый фланг обороны "Ювентуса" провалился. Защитника линия "старой синьоры" выглядел очень слабо. Но больше всего слабым местом был левый фланг защиты, где Джанлука Фабротта не справлялся с оппонентами. Отсюда пришел первый гол.

Полузащитники "Интера" полностью контролировали игру. Превосходя соперника в прессинге и позиционной атаке

"Ювентус" слабо сыграл в атаке. Криштиану Роналду и компания не создали никаких проблем обороне "Интера". Атаки "Ювентуса" выглядели беззубо и академично.

"Интер" одержал заслуженную победу. Хозяева поля полностью переиграли "Ювентус" за игрой. Счет не отражает преимущества команды Конте.

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"Интер" набрал 40 пунктов и сравнялся с лидером "Миланом" по набранным очкам, но команда Стефано Пиоли имеет матч в запасе. "Ювентус" на 5-м месте отставая от лидеров на 7 очков.

Автор: Сергей Тищенко
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